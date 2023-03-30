拟中选药品平均降价56% 专家详解第八批国家药品集采

3月29日，第八批国家组织药品集中采购在海南省陵水县产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。

本次集采拟中选结果如何？此次集采有哪些特点？又将何时落地？针对这些问题，人民网记者采访了首都医科大学国家医疗保障研究院院长助理蒋昌松。

蒋昌松介绍，此次集采有39种药品采购成功，如左旋氨氯地平、依诺肝素、那屈肝素、头孢哌酮舒巴坦等都合理降价，拟中选药品平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年可节省167亿元。

“医药企业积极参与本次集采，251家企业的366个产品参与投标。174家企业的252个产品获得拟中选资格，其中包括5家国际药企的5个产品，169家国内药企的247个产品，投标企业中选比例约70%。平均每个品种有6.5家企业中选，供应多元化和稳定性进一步增强。”蒋昌松说。

本次集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。蒋昌松告诉记者，治疗甲型流感的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83%，将大幅提高抗病毒药物可及性。特别是一批抗菌药物价格有效降低，去除了抗菌药物滥用的经济动因，有利于促进临床合理用药。常用降压药氨氯地平阿托伐他汀钙片降价48%。此外，治疗早产的阿托西班注射剂集采前单支价格超过千元，此次集采降至平均240元/支，降幅80%，患者负担明显减轻。

“值得一提的是，市场规模较大的肝素类药物今年首次纳入集采。作为抗凝血、抗血栓的临床用药，肝素类药物在心肌梗死、心血管手术、血液透析等一系列疾病的治疗中广泛使用，本次集采将有效降低相关领域治疗费用。”蒋昌松说。

国家医保局自成立以来，积极推进药品和高值医用耗材带量采购改革，通过以量换价的方式挤压虚高的价格水分。蒋昌松表示，截至目前，国家医保局已组织开展八批国家组织药品集采，共纳入333种药品，平均降幅超50%，三批耗材集采平均降价超80%，叠加地方联盟集采，累计降低药耗费用超4000亿元。

“第八批国家组织药品集中采购总体延续了前七批集采的思路，即‘带量采购、招采合一’，同时进一步优化完善规则。”蒋昌松说，一是纳入本次集采的药品品种都是通过一致性评价企业数量达到5家的品种。二是精细化管理约定采购量，抗感染药品、急抢救和短缺药品比普通药品降低了10%至20%的带量比例。三是一个药品品种在每个省的供应企业由独家供应转换到“一主一备”甚至“一主双备”，达到集采品种“主要用主供企业、有时用备供企业、按需用原研企业、基本不用其他企业”的政策预期。

“国家药品集采实现了患者、医院、企业等多方共赢，特别是有助于医药产业规模化、集约化发展，促进供给侧改革、转型、升级、创新，引导产业高质量发展。”蒋昌松介绍，本次集采预计于今年7月在全国落地。届时，患者可以用上质优价宜的中选产品，享受到集采的红利。