医药集采成为好消息，“团购”降价才可持续

日前，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》。征求意见稿共四部分12条，包括规范口腔种植医疗服务和耗材收费方式、强化口腔种植等医疗服务价格调控、精心组织开展种植牙耗材集中采购、实施口腔种植收费综合治理等。

一颗种植牙上万块，种一口牙能买一套县城房子……近年来，种植牙负担重成为百姓消费的一大痛点，现在，解决这一问题被国家医保局提上日程。对于有需求的患者，种植牙能够降价无疑是利好，但对于行业来说，上述征求意见稿短期内又带来了诸多不确定性。以中国首家口腔医疗连锁经营的上市公司“牙茅”通策医疗为例，8月19日一度跌超7%，最终收跌4.67%。

相关市场对集采作负面反应，已经成为一种现象。这几天除了种植牙集采的传闻让“牙茅”股价大跌之外，一种号称为“药茅”的药品入围集采的消息，同样导致相关股价持续下跌。此外，今年7月第七批国家药品集中采购开标，“流感神药”中标同样导致相关股价大跌。“奶粉会不会集采”这个一度在奶粉圈热议的段子，更是用负面视角看待集采的典型例子。

集采成为坏消息，背后的原因值得深思。集采动辄让药品和耗材的价格“腰斩”，降七八成也不足为奇，说明在过去价格水分普遍过半。过惯了暴利的好日子，才会排斥微利的“苦日子”。市场有如此反应，是过去相关药品和耗材价格畸高所致。这种现象正好证实集采的必要性与重要性，也预示着集采面临的复杂形势和巨大阻力。

市场对待集采的消极态度，副作用不容低估。既然纳入集采和中标被如此不看好，就势必影响到药企参与集采的积极性，一些药企甚至不到万不得已，不愿参与其中。集采竞争不够充分，提质降价的动力就会有所缺失，最终影响到集采的效果。更重要的是，集采的路不愿意走，传统的营销老路就会成为相关药品抢占市场份额的重要手段，带金促销甚至商业贿赂等现象，就容易“回潮”。

若想将集采从坏消息变成好消息，在集采之前就得针对市场做足功课。先治理价格畸高，使药品与耗材价格回归到相对合理的水平，此后纳入医保、以量换价等，对于药企就会具有更强的吸引力。比较理想的状态是，由于谈判前的价格不算太高，纳入医保之后薄利多销，仍可给药企带来比较满意的营收；也由于谈判不成功的药品，难以通过其他非正常渠道扩大销量，如此一来，药企就会争相参与集采，集采的信息可让相关股价上涨而非相反。这样的“团购”不仅是正常的市场表现，而且更是集采所追求的理想局面。

种植牙集采之所以被称为“史上最难集采”，既与种植牙的配件构成、价格构成均十分复杂有关，更与种植牙适应了高价的市场环境、反而对合理价位感到不适应有关。高昂的种植牙价格困扰民众已久，不管市场是否愿意，都应该以巨大的勇气与力度，将种植牙耗材尽快集采，推动价格下降到合理水平。（来源：北京青年报）