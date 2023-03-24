世界防治结核病日：“痨病”离你我有多远？

每年3月24日是世界防治结核病日。什么是结核病？如何预防结核病？在本期《1分钟养生课》上，清华大学第一附属医院胸外科主任医师魏慎海为广大网友讲解相关知识。

魏慎海介绍，结核病又称“痨病”，曾有“白色瘟疫”之称，迄今为止仍是世界上最致命的传染病之一，鲁迅、林徽因、肖邦、雪莱等知名人物都感染过结核病。世卫组织的数据显示，2021年，全球新发结核病例1060万，致死人数160万。我国结核病新发患者数为78万，在30个结核病高负担国家中，发病数位列第三。

“作为一种严重的慢性呼吸道传染病，若得不到有效控制，每个人都有可能被传染。”魏慎海强调。

他说，结核病是一种由结核杆菌引起的传染性疾病，主要是侵犯肺部，也会侵犯肾、骨、淋巴结等器官，造成相应的肾结核、骨结核、淋巴结核。

“结核病主要依靠空气传播。”魏慎海说，开放性结核患者，或者叫活动性结核患者，在咳嗽或者打喷嚏时，有可能会把病菌带入到空气中，与其近距离接触的易感人群就有可能通过吸入这些带菌的空气，从而感染结核病。

那么，如何预防结核病？魏慎海表示，平常要注意个人卫生，做好防护，经常锻炼身体，杜绝不良生活习惯，比如酗酒，抽烟等，提高自身抵抗力。

“随着科学的发展，结核病已经是一种病因明确、可防可治的疾病。怀疑得了结核病，一定要及时到正规医疗机构进行诊断，并按要求完成全程规范治疗，结核病是可以治愈的。”魏慎海说。

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