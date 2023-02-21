第八批国家集采启动 注射剂占比首超六成

2月20日起，我国第八批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作正式展开。北京青年报记者了解到，根据公布的药品填报范围，共有41个品种、181个品规的药品进入集采。业内人士表示，按照此前几次集采来看，此次集采企业正式报价或于3月底左右。这也意味着，第八批集采结果或于3月底出炉。

根据公布的药品填报范围，本次集采涵盖全身用抗感染药物、心脑血管系统药物、血液和造血系统药物、神经系统药物等治疗领域。

分剂型来看，上述41个品种中，27个为注射剂，和历次国家集采相比，占比首次超过60%；口服常释剂型有11个；颗粒剂、缓释控释剂型及口服溶液剂各有1个。此次集采药品中多个明星药入围，41个品种中多达22个品种年销售规模超10亿元。

此次41个品种2021年在公立医疗机构终端合计销售额超过600亿元。竞争企业众多，11个品种竞争企业或达10家以上。本次集采竞争最激烈的品种是氨甲环酸注射剂，入围企业数量多达16家。资料显示，氨甲环酸注射剂主要用于治疗急性或慢性、局限性或全身性原发性纤维蛋白溶解尤进所致的各种出血，是临床上常用的止血药。

从治疗领域来看，全身用抗感染药物为本次集采品种数量最多的药物，包括阿莫西林克拉维酸口服常释剂型、阿莫西林克拉维酸注射剂、氨曲南注射剂、奥硝唑注射剂等多个品种。心脑血管系统药物、血液和造血系统药物也分别有7个、6个品种纳入集采。

此次集采首次纳入肝素类药物。其中，2021年销售额达28亿元的依诺肝素，其原研药企是赛诺菲，目前市场占有率为48.56%。那曲肝素注射剂，2021年销售额达27亿元。

此外，入围品种最多的国内企业为扬子江药业的7个品种入围，石药、华北制药和成都倍特则有超过5个品种入围。此次原研或参比制剂竞争的产品多达22个，其中，辉瑞有4个品种，赛诺菲2个品种，默沙东、阿斯利康、GSK、卫材、灵北等制药巨头也有品种在列。