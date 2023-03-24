高脂高糖食物易“上瘾”原因揭示

巧克力棒、薯片和薯条……为什么人们在超市里一看到这些就“走不动道”？德国马克斯·普朗克新陈代谢研究所与美国耶鲁大学一项合作研究表明，高脂肪和高糖分的食物会改变人们的大脑：如果人们经常吃这些食物，哪怕只是吃得很少，大脑也能“学会”在未来准确地让人们再次摄入这些食物。相关研究22日发表在《细胞代谢》杂志上。

为什么人们这么喜欢不健康、会让人发胖的食物？这种偏好是如何在大脑中形成的？研究人员解释说，人们吃高脂肪和高糖食物的倾向，主要是大脑会学习这种偏好。

为验证这一假设，在正常饮食的基础上，研究人员给一组志愿者每天吃一小块高脂肪高糖含量的布丁，为期8周；另一组吃的布丁则含有相同数量的卡路里，但脂肪较少。研究人员在试验开始前，以及8周后对志愿者的大脑活动进行了测量。

结果发现，在8周后，食用高脂高糖布丁的那组人中，其大脑对高脂高糖食物的反应大大增强。这尤其激活了多巴胺能系统——大脑中负责动机和奖励的区域。

对大脑活动的测量表明，当人们摄入薯片和可乐后，大脑会重新建立连接，下意识地学会偏爱这些食物。大脑的这些变化让人们在不知不觉中总是更喜欢含有大量脂肪和糖的食物。

在研究期间，相比第二组志愿者，第一组志愿者没有增加更多的体重，他们的血液指标，如血糖或胆固醇，也没有变化。然而研究人员认为，在试验结束后，第一组志愿者对含糖食物的偏好将持续下去。