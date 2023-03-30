新冠或流感？传感器10秒出结果

科技日报北京3月29日电 （记者张佳欣）传统的呼吸道病毒测试方法依赖化学反应来确定某些可能的“罪魁祸首”。但现在，美国得克萨斯大学奥斯汀分校的科学家们报告称，他们正在使用一种单原子厚度的纳米材料制作一种装置，可同时检测新冠病毒和流感病毒，且检测阈值要比传统的检测方法低得多，速度也更快，可在大约10秒内出结果。研究人员将在2023美国化学学会春季会议上公布该成果。

石墨烯极薄的特性使其对环境中任何电气变化都非常敏感。使用石墨烯和其他类似的纳米材料来制造适用于各种应用的传感器具有巨大潜力。为了制造传感器，研究人员必须让石墨烯对病毒蛋白的存在作出反应。为此，他们研究了免疫系统，该系统产生的抗体经过微调，可识别并锁定特定的病原体。

研究人员将新冠病毒和流感病毒的抗体与石墨烯联系起来。当来自感染者的样本被放置在传感器上时，这些抗体与其目标蛋白结合，促使电流发生变化。

传感器约6.5平方厘米大小。研究人员使用这些病毒的蛋白质，蛋白质被输送到类似唾液的液体中。结果表明，传感器不仅可检测到蛋白质的存在，而且当病毒以极低的数量存在时，传感器也可检出。这种灵敏度表明，该传感器可用于检测呼吸中发现的更稀疏的病毒颗粒。此外，传感器的工作速度也很快，在放入样本后大约10秒内就能出结果。

相比之下，传统的新冠感染检测可能需要几个小时，具体取决于检测类型，而美国食品和药物管理局最近批准的新冠病毒和流感病毒双重检测需要大约半个小时才能出结果。