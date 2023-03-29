第八批国家药品集采产生拟中选结果 奥司他韦干混悬剂平均降价83%

人民网北京3月29日电 （记者乔业琼）今日，第八批国家组织药品集中采购在海南省陵水县产生拟中选结果，拟中选药品平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年可节省167亿元。

医药企业积极参与本次集采，251家企业的366个产品参与投标。174家企业的252个产品获得拟中选资格，其中包括5家国际药企的5个产品，169家国内药企的247个产品，投标企业中选比例约70%。平均每个品种有6.5家企业中选，供应多元化和稳定性进一步增强。

本次集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。治疗甲型流感的磷酸奥司他韦干混悬剂平均降价83%，将大幅提高抗病毒药物可及性。特别是一批抗菌药物价格有效降低，去除了抗菌药物滥用的经济动因，有利于促进临床合理用药。常用降压药氨氯地平阿托伐他汀钙片降价48%。此外，治疗早产的阿托西班注射剂集采前单支价格超过千元，此次集采降至平均240元/支，降幅80%，患者负担明显减轻。

2018年以来，国家医保局组织开展八批国家组织药品集采，共纳入333种药品，平均降幅超50%。按照国家医保局发布的《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，其中省级集采药品应达到130种，化学药、中成药、生物药均应有所覆盖。