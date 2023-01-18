最新版国家医保药品目录公布 预计未来两年将为患者减负超900亿元

人民网北京1月18日电 （记者乔业琼）记者从国家医保局获悉，2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作已顺利结束。通过谈判降价和医保报销，本次调整预计未来两年将为患者减负超过900亿元。

经评审，3种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17种目录外非独家药品通过竞价准入的方式被调入；91种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入；另有3种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。调整后的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》药品总数为2967种，其中西药1586种，中成药1381种。目录内中药饮片未作调整，仍为892种。

从谈判/竞价情况看，共计147个药品（含目录药品续约谈判）参加现场谈判/竞价，121个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%。谈判和竞价新准入的药品，价格平均降幅60.1%，与往年基本持平。

从国产重大创新药品看，本次共计24种国产重大创新药品被纳入谈判，最终奥雷巴替尼等20种药品谈判成功。同时，有7个罕见病用药、22个儿童用药、2个基本药物被成功纳入目录，重点领域药品保障水平进一步提升。

此外，还连续第三年将新冠治疗用药作为医保目录准入条件，阿兹夫定片、清肺排毒颗粒等2个药品通过谈判降价将正式纳入国家医保药品目录。第十版新冠病毒感染诊疗方案涉及的25个已上市药品中，21个品种已被正式纳入国家医保目录。

据悉，国家医保局组建以来，已连续5年开展国家医保药品目录调整工作，累计将618个药品新增进入全国医保支付范围，同时将一批疗效不确切、临床易滥用的或被淘汰的药品调出目录。连续开展7批国家组织药品集中带量采购，中选药品平均降价超过50%。中国药学会发布的《中国医保药品管理改革进展与成效蓝皮书》显示，自2018年以来，医保药品在医疗机构药品使用占比逐年上升，主导地位进一步巩固，临床用药合理性得到积极改善。