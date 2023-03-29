高血压损害的大脑特定区域首次确定

科技日报北京3月28日电 （记者张梦然）高血压会导致痴呆症和大脑功能损伤，28日发表在《欧洲心脏杂志》的一项研究展示了这是如何发生的，研究人员首次确定了大脑中被高血压损坏的特定区域，这些区域可能会导致认知能力下降和痴呆症的发生。

领导这项研究的英国爱丁堡大学和波兰克拉科夫亚盖隆大学医学院心血管医学教授托马斯·古齐克表示，通过结合使用磁共振成像、遗传和观察方法，研究确定了受血压升高影响的大脑特定部分，包括称为壳核的区域和特定的白质区域。这些区域可能是高血压影响认知功能的地方，如记忆丧失、思维能力下降和痴呆症。通过研究意大利的一组高血压患者，研究人员观察到特定的大脑部分确实受到了影响。

在此项由欧洲研究委员会、英国心脏基金会和意大利卫生部共同资助的研究中，古齐克教授和一个国际研究小组使用了来自英国生物银行3万多名参与者的大脑核磁共振成像数据、来自英国生物银行和其他两个国际组织的全基因组关联研究的遗传信息，以及一种称为孟德尔随机化的技术，以查看高血压是否实际上是大脑特定部分变化的原因，而不仅仅是与这些变化有关。

研究人员发现，大脑9个部分的变化与高血压和认知功能下降有关。其中包括壳核，这是大脑前部底部的一个圆形结构，负责调节运动和影响各种类型的学习。其他受影响的区域包括前丘脑辐射、前放射冠和内囊前肢，这些区域是连接大脑不同部分并使其能够发出信号的白质区域。前丘脑辐射涉及执行功能，如简单和复杂日常任务的规划，而其他两个区域涉及决策和情绪管理。

这些区域的变化包括大脑体积和大脑皮层表面积的减少，大脑不同部分之间连接的变化，以及大脑活动测量的变化。

研究首次确定了大脑中与高血压和认知障碍有潜在因果关系的特定部位。这项研究表明，特定的大脑区域面临着非常高的血压损伤风险，这可能有助于在最早阶段识别出有认知能力下降风险的人，并有可能在未来更有效地进行针对性治疗。

一般来说，高血压对大脑的危害，可以是导致脑血管痉挛、脑供血不足或脑出血。此次，研究人员要探究的不仅是高血压对血管的影响，还想知道高血压如何影响大脑的认知能力。得益于充足的数据，他们发现了大脑9个部分的变化与高血压和认知能力下降有关，其中包括负责学习的、负责规划和执行任务的还有负责情绪管理的。可以说，血压损伤对生活中的诸多关键环节都能产生负面作用。如果对大脑这些区域加以监测，或许可以在风险扩大前进行控制。