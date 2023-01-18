诸多心理疾病皆与特定大脑回路相关

美国波士顿布里格姆妇女医院研究人员在最新一期《自然·人类行为》杂志上发表论文称，抑郁症、焦虑症、精神分裂症、双相情感障碍、成瘾症和强迫症都与大脑同一回路出现问题有关。

此前的脑部扫描研究表明，大脑的几个不同区域与各种心理健康问题有关，但这些结果并不吻合。

为了解更多信息，研究团队查阅了大脑存在损伤的194名越战老兵的健康记录。结果发现，如果大脑后部区域（包括与空间感知相关的后顶叶皮层）受损，老兵更有可能被诊断出上述6种心理疾病；如果大脑前部附近（包括与情绪相关的前扣带回皮层和与自我意识相关的脑岛）受伤，老兵就不太可能被诊断出上述疾病。

研究团队将其发现与现有大脑中神经连接的综合图谱进行了比较。结果表明，当大脑后部区域活跃度较低时，前部区域往往活跃度较高，反之亦然。

研究人员还观察了193项涉及近1.6万人的脑部扫描研究结果，发现罹患上述6种心理疾病中任何一种的患者，其大脑前部区域或与之相关区域的组织往往存在萎缩情况。这一点也得到了此前开展的手术研究的支持，这些手术破坏了存在严重精神健康疾病——如强迫症和抑郁症患者的小部分大脑，而所有被破坏的地方都位于大脑前部区域。

最新发现与一种观念不谋而合。该观念认为，不同精神疾病可能拥有共同的潜在原因，但这一观念存在争议，因为抑郁症和精神分裂症的症状大相径庭。