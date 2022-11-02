人民网战投项目入围人工智能医疗器械创新任务榜

近日，由国家工业和信息化部、国家药品监督管理局联合开展的“2021人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅”名单正式揭晓。由人民网基金战略投资的北京康康盛世信息技术有限公司“动态血压人工智能诊断系统”从1000余个申报项目中脱颖而出成功入选。这是高血压领域唯一上榜的人工智能诊断产品。

“揭榜挂帅”项目聚焦于切实对接重点医学专科领域临床需求，重点突破辅助诊断、辅助治疗、监护与生命支持、康复理疗、中医诊疗等领域具有显著临床应用价值的关键智能产品。参与申报产品的工作原理、作用机理为国内首创，或者性能或安全性与已上市同类产品比较有根本性改进。

此次康康“动态血压人工智能诊断系统”联合申报单位包括：中国高血压联盟、北京大学人民医院、中国科学院计算机网络信息中心、北京鹰瞳科技发展股份有限公司。中国高血压联盟终生名誉主席刘力生教授作为总顾问，中国医促会高血压分会主委、北京大学人民医院孙宁玲教授作为本项目的高血压领域的首席科学家在高血压测量和管理方面给予了重要的技术支撑，同时联合互联网信息领域的专家和人工智能领域的专家共同协作开展本项目工作，以促进“人工智能+血压管理”的真正落地。

据《中国心血管健康与疾病报告2021》统计，我国高血压人数高达2.45亿、血压正常高值人数更是高达4.35亿。高血压是引发心梗、脑梗等心脑血管疾病主要危险因素，我国每年超过450万人死于心脑血管疾病，是居民生命健康的“第一杀手”。

动态血压监测技术在诊断、治疗高血压方面拥有不可替代的临床价值，可以识别患者的血压波动、夜间血压增高，鉴别白大衣高血压和隐匿性高血压，动态血压监测技术在推动高血压的精准化、个体化治疗上作用巨大。

随着互联网+高血压的进展，动态血压测量技术的智能化时代已经到来，康康携手联合申报单位对数十万份临床动态血压监测报告进行深度学习和训练，已达到人工智能辅助判读动态血压检测报告的效果。在人工智能的辅助下，医生判读报告的时间从原来的10分钟缩短到1分钟以内，从而大大提升医生判读效率，缩短了等级医院患者排队等待报告的时间。在人工智能的帮助下，基层医生对动态血压报告的判读水平也可达到资深判读医师的水准，让亿万高血压患者受益人工智能诊断技术。