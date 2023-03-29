统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，聚焦更好服务农村流通，把握市场趋势，顺应发展规律，加快推进农村消费环境治理，提升消费者满意度，不断增加农村品质消费供给

“自从村里有了快递驿站，大伙儿网上购物热情更高了。从大件家电到小件衣服，大小包裹直接送到家门口，收件真方便。”近日，在中部一个农村采访时听到的话语，道出了许多农民的感受。

没有农业农村现代化，就没有整个国家现代化。构建新发展格局，把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间，可以大有作为。建设高效畅通的农村物流体系，营造安全放心的农村消费环境，对于不断释放农村消费潜力、扩大国内需求、全面推进乡村振兴具有重要意义。

中国消费者协会日前发布的《2022年农村消费环境与相关问题调查报告》显示，我国农村居民对当前农村消费环境的综合满意度为75.35分，总体表现良好。但农村消费市场仍有不少短板：农村物流配送体系建设短板较为突出，农村市场商品质量有待提升，售后服务还有待规范等等。

在一定意义上说，短板也是空间，差距也是潜力。顺应广大农村居民对美好生活的向往，聚焦突出问题和关键诉求，要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，拿出一揽子方案与举措，切实优化农村消费环境、提振农村消费信心，促进农村消费迈上新台阶。

从供给侧来说，要着力在完善农村流通设施与增加农村市场优质供给上下功夫，大力畅通下沉和上行双通道，满足农村居民消费升级需求。当前，居民消费已经从“有没有”转向“好不好”，品质型消费取代温饱型消费，因此，要多方发力增强有效供给，加强商业资源调度配置，特别是要发挥好相关商业连锁经营和供应链优势，不断提高农村商业流通标准化水平。在打通物流“最后一公里”方面，要加快推进县乡村三级物流快递配送体系建设，尽快补充农村快递点位数量，细化农村快递物流网络，提高县乡地区快递物流的配送效率。

从需求侧来说，要提升农村市场监管水平，营造安全放心健康的消费环境，激发农民消费意愿。现在，“三无”食品、山寨产品等在一些农村地区依然可见。这些假冒伪劣产品扰乱农村市场秩序，影响老乡们的消费信心。为此，一方面，要加大工作力度，完善农村消费者权益保障网络；另一方面，要把规范农村市场秩序和加强市场监管放在突出位置，加大执法力度，完善城乡联动机制，加强源头治理。

扩内需，最大潜力在农村。助力农村消费更快热起来，办法多、后劲足、前景广。相关部门和企业要聚焦更好服务农村流通，把握市场趋势，顺应发展规律，加快推进农村消费环境治理，提升消费者满意度，不断增加农村品质消费供给，进一步提升老乡们消费的获得感、幸福感与安全感，为建设宜居宜业和美乡村提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2023年03月29日 19 版）