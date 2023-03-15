中消协：增加农村品质消费和消费维权供给

本报北京3月14日电（记者王海磬）中国消费者协会13日发布的《2022年农村消费环境与相关问题调查报告》显示，我国农村居民对当前农村消费环境的综合满意度为75.35分，总体表现良好，但仍有较大提升空间。下一步，中国消费者协会将继续关注农村消费市场，重点促进农村消费环境治理和消费者满意度提升，增加农村品质消费供给和消费维权供给。

据介绍，此次调查从消费者的角度，重点了解农村居民对于农村整体消费环境、网络通信基础设施、农村电商、快递物流、数字支付、售后服务、集市和生产资料消费等情况的评价；从经营者的角度，对农村商店、超市等日常经营状况、商业设施数字化改造、响应消费者诉求等议题加以关注。

调查显示，近年来农村消费环境整体持续改善。移动互联网的普及加速促进了无现金支付和网络购物成为大多数农村居民的日常消费习惯，在一定程度上弥补了农村实体店供给不足的短板。但农村市场长期存在的一些典型问题、难题仍然存在，比如快递服务进村“最后一公里”障碍仍然存在，农村线下市场的商品质量、售后服务和消费维权等问题有待解决。

中国消费者协会建议，加快推进乡村物流快递配送体系建设，尽快补充农村快递点位数量，细化农村快递物流网络，提高县级层面快递物流的配送效率。

调查显示，农村商品种类少、连锁或品牌商业设施不足的问题也较为突出。中国消费者协会建议，多角度发力丰富农村消费供给，加强商业资源调度配置并适当补贴，着重发挥相关商业连锁和供应链优势，着力发挥品牌供应链和农村电商新业态的作用，不断提高农村商业的丰富性和标准化水平。

中国消费者协会指出，尽管农村市场上产品质量问题多发，但农村消费者积极主动维权的情况却并不多见。据介绍，农村消费者较少采取维权行动，一方面是碍于传统乡村的人情世故，另一方面则是对问题产品的辨识能力不足、对消费维权的渠道及其有效性缺乏认知。

中国消费者协会表示，将完善农村消费者维权支持网络，建立健全服务农村基层的消费维权网络体系，加大消费教育宣传力度，持续推进放心消费创建活动进乡村工作，并根据农村居民需求特点，采用更加灵活的方式开展通俗易懂、针对性强的消费维权知识宣传。