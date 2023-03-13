中消协：农村消费环境综合满意度75.35分

人民网北京3月13日电 （记者孙红丽） 中国消费者协会今日发布《2022年农村消费环境与相关问题调查报告》，调查结果显示，我国农村居民对当前农村消费环境的综合满意度为75.35分，总体表现良好，但仍有较大提升空间。

据悉，2022年农村消费环境及相关问题调查工作于2022年9月启动，至11月结束。调查采用入村线下拦截访问和扫码网上填答相结合的方式进行，共选取全国31个省（市、自治区）的824个行政村，最终回收有效样本量3670个。

从调查结果来看，受访居民使用4G/5G移动网络上网的比例达到78.5%，80.2%的受访者对农村网络信号质量给出了积极评价。在网络信号高覆盖的基础上，农村居民也享受到了同样便利的移动消费红利。

数据显示，45.5%的农村居民在线下购物时首选无现金支付，九成以上的农村商店、超市已基本支持手机扫码支付。农村居民也同样具有较为稳定的网络消费习惯，每月有1-5次网上购物频率的农村居民占比已接近四成。

调查显示，农村消费环境目前仍面临一些问题和障碍。一是城乡居民的消费满意度依然存在较大差距，农村老年消费者权益保障问题须重视。

二是农村快递、物流配送体系建设短板较为突出，31.0%的受访者认为所在地缺少电商服务点和快递点，30.7%的受访者则认为农村电商快递配送慢是最迫切需要解决的问题。

三是农村市场的假冒伪劣产品依然存在，商品质量有待提升，44.5%的消费者表示最近一年内曾在本村及附近的市场上买到过假冒伪劣产品、“三无”产品，食品类预包装产品和部分烟酒、饮料产品问题相对集中。

四是农村消费供给有待丰富，29.7%的消费者表示农村实体店可购买的商品种类少，21.8%的消费者表示农村缺少像城市一样的连锁品牌商业设施，加上物流配送不便以及农民收入相对有限等因素，农村物价上涨、消费价格偏高的问题不容忽视。

五是农村市场的售后服务还有待规范，35.0%的农村消费者表示本地实体店不提供退货、换货等售后服务。调查发现，尽管多数农村消费者对网购商品“七日无理由退货”等相关法规政策有所了解，但实际运用的比例并不高，担心售后维权的时间、费用成本较高是主要顾虑。

针对农村消费环境调查发现的主要问题，中消协建议，加快推进乡村物流快递配送体系建设，尽快补充农村快递点位数量，细化农村快递物流网络，提高县级层面快递物流的配送效率；多角度发力丰富农村消费供给，加强商业资源调度配置并适当补贴；完善农村消费者维权支持网络，建立健全服务农村基层的消费维权网络体系。