综合施策激活消费潜力

稳住消费基本盘、促进消费持续恢复和提质升级，对于实现经济高质量发展、加快构建新发展格局具有重要意义

北京发放绿色节能消费券，每份券包总金额1500元，可购买符合条件的21类绿色节能产品；安徽启动夜间经济消费季，数亿元消费券促消费；贵州发放1.55亿元文旅消费券，激发游客出行热情……近期，多地陆续发放消费券，提振消费市场活力。

一段时间以来，受新冠肺炎疫情等因素影响，消费市场增长受到抑制，市场销售出现一定下降。今年4月，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，要求综合施策释放消费潜力，促进消费持续恢复，并提出5方面20条政策举措。发放消费券，成为各地出台的促消费手段之一。

在进一步激活消费潜力方面，消费券发挥了积极作用。从各地的做法来看，有的地方发放的是针对汽车、家电等实物商品的消费券，有的地方发放的是针对餐饮、旅游等服务消费的消费券。有关报告显示，政府1元的消费补贴平均能够带动3.5元以上的新增消费。可以说，政府消费券在提振消费方面发挥了“四两拨千斤”的作用，拉动了数倍于消费券面额的消费，实现了政策的乘数效应，为市场主体注入了信心。

也应看到，一些地方的消费券在发放和使用过程中存在着值得关注的问题。比如，一些消费券采取线上发放模式，有的年龄偏大的消费者由于对智能手机的使用不够熟悉，很难抢到消费券“红包”；一些消费券使用规则不完善，消费者在使用消费券购物后，一旦遇到产品问题申请退款，消费券往往难以退回；一些人利用外挂程序等抢消费券，有人通过虚拟定位在其他城市抢券然后倒卖；等等。多措并举、精准发力，不断完善消费券发放、使用规则，加大对违法违规现象的治理力度，让其更加贴近消费者需求，才能发挥好消费券的作用，有效提振消费、增强群众获得感。

消费券提振消费的关键，在于让政府补贴变为“助燃剂”，从而拉动消费规模增长，最终传导到生产供给侧，带动整个经济链条复苏。因此，要想释放更大消费潜力，除了发放消费券，还需综合施策。目前，消费已成为我国经济增长的第一拉动力。稳住消费基本盘、促进消费持续恢复和提质升级，对于实现经济高质量发展、加快构建新发展格局具有重要意义。当务之急，是要围绕创新供给，用好政策工具，既要加力巩固传统消费也要积极发展新兴消费，既要着力提升城市消费也要继续扩大乡村消费，既要促进实物消费升级也要优化服务消费供给，把更多的消费活力释放出来。

尽管面临一些短期困难，消费市场中仍有不少新亮点持续涌现。比如，升级类商品销售较好，国家统计局公布的数据显示，5月份，限额以上单位化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类、文化办公用品类和通讯器材类商品零售额降幅均比4月份收窄。再如，消费新业态、新模式发展良好，1—5月份全国实物商品网上零售额同比增长5.6%，增速比1—4月份加快0.4个百分点；超市等自助式零售业态商品销售好于整体。这也再次印证，只要有创新、优质的供给，就有望培育市场新的增长点。

我国拥有14亿多人口，中等收入群体规模全球最大，市场规模位居世界前列。长期来看，我国消费市场韧性强、潜力大，消费规模扩大、消费结构升级的总体态势没有改变。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效进一步显现，促消费各项政策落地生效，消费市场将持续恢复，消费对经济发展的基础性作用也将进一步巩固。

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 05 版）