世界肾脏日：警惕！这些是肾脏发出的预警信号

今年的3月9日是第十八个世界肾脏日。肾脏是人体的重要脏器之一，但它的健康经常被人们忽视。应急总医院肾内科主任许焱在接受人民网记者采访时表示，对于肾脏病，早防早治，始终是上策。

“肾脏在人体内扮演着‘净化工厂’的重要角色，24小时不停地工作。”许焱表示，人体中的代谢废物、有害物质等绝大部分都是通过肾脏排出体外。同时，它还具有内分泌功能，参与调节血压、红细胞分化、钙磷代谢等。

许焱提示，高盐饮食、暴饮暴食、乱用药物、高血压和糖尿病等基础疾病得不到有效控制等，都会导致肾损伤。肾损伤造成的后果是肾脏不能正常工作，使代谢产物在体内蓄积，导致贫血、骨病、尿量减少、心衰、神经系统症状等。

“肾脏病早中期可能没有任何症状，因此，健康体检中的尿常规检测是必不可少的。”许焱说，肾脏不健康的预警信号主要包括尿中有泡沫、尿色改变、夜尿次数多、水肿、胸闷、乏力、血压升高、腰痛等。如果出现上述相关症状，应及时就诊肾内科。

“肾脏病有‘隐形杀手’之说，是一种顽固、隐匿的疾病，预防是重中之重。”许焱建议，日常生活中，要控制盐、高脂、高蛋白、高嘌呤食物的摄入；保持规律作息，适度运动，避免过度劳累和熬夜；足量饮水，不憋尿；戒烟限酒；预防和控制高血压、高血糖、高血脂、高尿酸血症等；避免滥用药物，用药要在专科医生指导下进行，避免肾毒性药物的使用。（视频制作：实习生赵嘉欣）