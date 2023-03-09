警惕！这些异常可能是你的肾脏在“报警”

人民网北京3月9日电 （记者乔业琼）3月9日是第18个世界肾脏日。慢性肾脏病是全球范围内的一种常见慢性疾病，往往呈现患病率高、知晓率低的特点。在日常生活中，身体出现什么样的症状是肾脏在“报警”？本期《1分钟养生课》邀请到了清华大学第一附属医院肾内科主任史振伟，为广大网友讲解慢性肾脏病的相关知识。

史振伟表示，慢性肾脏病又被称为“寂寞的杀手”，早期发现、早期诊断是保护肾脏健康的重要环节。

那么，早期慢性肾脏病有哪些临床表现？史振伟表示，在日常生活中，要注意以下6个方面：

一是血尿，即尿液里面出现红细胞；

二是蛋白尿，尿液里出现泡沫增多，且久久不能消退的情况；

三是高血压，以前没有高血压，新近出现高血压，就有可能是肾脏出现了问题；

四是浮肿，出现下肢或者颜面的浮肿，这是肾脏病的重要早期临床表现之一。

五是不明原因的恶心、呕吐，食欲不好等，因为随着肾脏病的进展，很可能出现慢性肾功能不全，其首发临床表现就是消化道症状，如恶心、呕吐，食欲不好等。

六是夜尿明显增多，肾脏具有浓缩稀释功能，这一功能一旦出现问题，就会出现夜尿次数增多、总量增多，甚至夜间的尿量大于白天的尿量，这说明肾脏功能已经受到比较大的影响。

史振伟提醒，如果出现上述问题，请及时到医院就诊。“即使患上慢性肾脏病，经过专业医生的指导，进行早期积极治疗，也可以有效控制其发展。”

“此外，高血压、糖尿病等有基础疾病的患者，也是慢性肾脏病的高危人群，建议定期到医院体检，从而实现早期发现和早期诊断慢性肾脏病。”史振伟强调。