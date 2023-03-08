何严萍代表：让新药研发更高效更便利

◎本报记者 赵汉斌

全国人大代表、九三学社社员何严萍，是云南大学的一位教授。何严萍长期致力于药物分子设计、合成及构效关系研究，在抗人体免疫缺陷病毒、丙型肝炎病毒、抗登革热和寨卡病毒等新药研究领域，持续创新、成果丰硕。

两会前，当记者与何严萍代表取得联系时，她刚刚走下从中老铁路国内段终点站磨憨口岸调研归来的动车。“一路上，我脑海中不断冒出‘一带一路’‘脱贫攻坚’‘生态保护’等关键词。在我当选十二届全国人大代表时，这些还只是一张张蓝图，如今却已成为现实场景，让我深受鼓舞！”何严萍说。

何严萍早年在复旦大学师从中国工程院院士陈芬儿，潜心药物化学研究。2004年博士毕业到云南大学工作后，她从上述多种病毒生物靶点的三维结构出发，采用计算机辅助药物设计方法，不断优化结构，在浩如烟海的化学世界，寻找高效、低毒的抗病毒新药候选物。

“至今，何严萍教授团队已设计合成新化合物1000余个，主持国家自然科学基金5项、国家级、省部级重大新药创制项目2项，发表重要论文30余篇，获中国发明专利授权16件。”云南大学教授、教育部自然资源药物化学重点实验室主任张洪彬说。

云南以生物多样性著称，何严萍在这工作，很早就认识到天然产物是抗病毒药物的重要来源。在已知天然药有效成分基础上，通过结构修饰提高其活性和成药性，是创制新药的一条重要途径。

“自2011年以来，我们设计合成了一系列高效低毒的自主知识产权抗HIV活性分子。其中最重要的成果是一类新药‘德宝’的研发。”何严萍介绍。这种新药具有高效低毒、合成便利、广谱抗药等优点。但遗憾的是，该种新药的生物利用度很低，限制了对其进一步的开发、应用。

何严萍带领团队，经过10年艰辛探索，终于在2022年取得重要突破。团队从近千个化合物中，筛选到药效更佳的候选药物，使生物利用度从不到5%提高到89%，极大地提高了成药性，临床应用前景广阔。

三七是云南独具特色的优势资源。“何老师带领我们投身三七皂苷结构修饰及抗病毒活性研究，发现其在抗丙型肝炎病毒、登革热、寨卡病毒等方面的新作用，开拓了应用研究的新领域。”云南大学硕士研究生谢聪强说。

此外，何严萍还在多种病毒活性研究取得新进展。她主持的国家自然科学基金项目“抗登革热病毒NS5 RdRp抑制剂的设计、合成及活性研究”，设计合成了400余个新化合物，并从中发现4类结构新颖的登革热病毒抑制剂。同时，她还积极参与禁毒防艾的科研工作，编写出版多部教材，完成国家科技计划重大新药创制专项等，助力戒毒候选药物研究。

“职业和代表履职密切相关，提高履职能力，需要结合本职工作。”何严萍说，作为一名高校教师代表，她将主动加强与各学术领域专家学者的联系，从社会热点出发、从人民群众关心的问题出发，汇集各方智慧，多提建设性的意见与建议。