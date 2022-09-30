新药可使新冠病毒“自断生路”

科技日报北京9月29日电 （实习记者张佳欣）据29日发表在《自然·化学生物学》杂志上的论文，美国斯克利普斯研究所的科学家们设计了一种名为NMT5的新药，可使新冠病毒“自断生路”。

新冠病毒通常会附着在人类ACE2受体上进而感染细胞，而这种药物能附着在新冠病毒上，当病毒靠近细胞时，附着的药物可以暂时改变人类ACE2受体，这意味着病毒进入细胞的路径被阻断，而在没有病毒的情况下，ACE2可以正常工作。

“这种药物的巧妙之处在于，我们实际上是在让病毒针对自己。”论文资深作者斯图尔特·利普顿说，“我们用小分子弹头武装它，最终阻止它感染我们的细胞。”

利普顿及其团队测试了一个化合物库，该库在总体结构上类似于美金刚，但覆盖了额外的药理“弹头”。他们指出，被命名为NMT5的候选药物具有两个关键特性：一是识别并附着在新冠病毒表面的孔上，二是用一段硝酸甘油片段作为弹头对人类ACE2进行化学修饰。这可能会将病毒变成一种自我毁灭的传播工具。

当病毒在体内传播时，NMT5能紧密地附着在新冠病毒颗粒上；当病毒靠近ACE2来感染一个细胞时，NMT5会向受体添加一个“硝基基团”。当ACE2以这种方式被修饰时，它的结构会暂时发生变化——大约12小时，这样新冠病毒就不能再与其结合，从而避免了感染。

研究团队在分离的细胞和动物中表征并测试了NMT5。在细胞培养实验中，研究人员测试了奥密克戎变异株与人类ACE2受体结合的情况，结果该药物阻止了95%的病毒结合。在患有新冠肺炎的仓鼠身上，NMT5将病毒水平降低到1/100，消除了动物肺部的血管损伤，并缓解了炎症。这种药物还显示出对其他十几种新冠病毒变种的有效性，包括阿尔法、贝塔、伽马和德尔塔变异株。

研究人员表示，预计即使出现新的变种，这种化合物也将继续有效，因为它不依赖于攻击病毒通常发生突变的部分。

目前，该团队正在制造药物的另一个版本，以评估人类使用效果，同时在动物身上进行额外的安全性和有效性试验。