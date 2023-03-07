得了甲流 就得吃抗病毒药吗？

来自北京市疾控中心的监测数据显示，北京季节性流感疫情活动强度呈现明显上升趋势，近期流感样病例数量较2019年同期水平上升78%，且甲型流感病毒占绝对优势。

甲流和普通流感、新冠病毒感染有什么区别？甲流疫苗应何时接种？应对甲流，家中需要常备药吗？……关于甲流的热点问题，且听北医三院副院长、感染疾病中心主任沈宁为大家解答。

甲流和普通感冒有什么区别？

甲流是由甲型流感病毒引起的一种呼吸道传染性疾病，它的传染性是比较强的，而且人群普遍易感。甲流最突出的症状是高烧、全身酸疼、乏力等。另外，甲流作为一个呼吸道传染性疾病，呼吸道的症状还包括流涕、咽痛、咳嗽等。

普通感冒也是由呼吸道病毒引起的一种常见的感染性疾病，相对来说全身症状会比较轻，主要表现是呼吸道的症状。普通感冒一年四季都有可能出现，而甲流的季节性比较明显，而且甲流的全身症状是特别突出的。

甲流和新冠病毒感染有什么区别？

从临床表现来说，甲流和新冠病毒感染有很多类似的地方。感染过新冠病毒的人群可能都有体会，新冠病毒感染也会出现一些全身症状和呼吸道症状，但是甲流全身症状可能会更明显，比如高热、全身酸痛的症状会更加突出。

另外，甲流一般来说病程相对较短，大多数病人3-5天就会缓解，而很多新冠病毒感染的患者症状持续的时间更长。

新冠病毒感染有可能会出现嗅觉、味觉减退等症状，这些症状在甲流中是比较罕见的，一般不会出现。

由于甲流和新冠都是呼吸道的病毒性感染性疾病，所以两个疾病的预防策略也是一致的，勤洗手，戴口罩，保持室内通风，避免去人群聚集的场所。

现在接种流感疫苗还来得及吗？

感染过甲流之后，在短时间内人体是有保护性的抗体，大家不用过于担心。

由于甲流病毒变异是非常迅速的，建议大家每年接种甲流疫苗。相关部门每年通过预测病毒的变异来给予全新的疫苗注射，所以一般建议在年底，也就是11月份左右接种流感疫苗，来预防下一季的流感发生。

家里需常备抗病毒药物吗？

目前正处于甲流高发的季节，在家里面可以准备一些应对甲流的药物。针对甲流是有比较好的抗病毒治疗药物的，但是实际上并不是所有患甲流的病人都需要服用抗病毒药。

一般来说大多数甲流是自限性疾病，很多病人3-5天症状就可以自行缓解，不需要服用抗病毒药物。

对于大多数患者来说，只需要准备对症治疗的药物，也就是我们常说的退热、缓解呼吸道症状的药物。大家在家休息、多喝水，完全是可以缓解的。但是如果病程超过5天，或者出现呼吸困难等症状，应及时就医。

而高危人群，比如说65岁以上，伴有基础疾病或者免疫抑制人群，另外还有中晚期妊娠的孕妇等，可能需要服用抗病毒治疗的药物。

文/沈宁（北京大学第三医院）