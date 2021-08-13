国家卫健委出台人感染动物源性流感防控指南 首次明确可疑暴露者概念

人民网北京8月13日电 （记者崔元苑）为适应我国人感染动物源性流感疫情防控需要，整合和规范各类各亚型动物源性流感病例的发现、报告、诊断、调查和感染控制等防控工作，提高流感大流行应对准备能力，日前，国家卫健委制定出台了《人感染动物源性流感预防控制技术指南（试行）》（以下简称《指南》）。

国家卫健委称，截至目前，我国已发现并报告包括H5N1、H5N6、H7N9、H7N4、H9N2、H10N8、H10N3在内的七种亚型人感染禽流感病例，以及人感染欧亚类禽H1N1猪流感等其它动物源性流感病例，其中仅“人感染高致病性禽流感（H5N1）”和“人感染H7N9禽流感”纳入乙类法定传染病管理，并发布了相应的应急预案、防控方案等文件。而对于其它动物源性流感病毒感染，尚缺乏防控技术指导文件。

与既往我国人感染动物源性流感疫情防控工作内容相比，《指南》突出对以下内容进行了规范：

一是在常规的病例发现和报告途径外，明确高等院校、科研院所、独立医学实验室、检验检疫等机构在开展人类相关标本检测时，应按照规定的流程进行信息报告、样本报送等工作。

二是明确各省首例人感染某型动物源性流感病毒病例，在省级做出疑似诊断后，需待中国疾控中心实验室复核后，再做出确诊诊断；对于既往未在我国发现过的人感染动物源性流感首例病例，需由国家卫生健康委组织专家组进行诊断确认。

三是首次明确可疑暴露者概念，指暴露于动物源性流感病毒检测阳性的动物、环境，且暴露时未采取有效防护的养殖、屠宰、贩卖、运输、加工等人员。同时要求可疑暴露者在脱离阳性动物、环境暴露后，应进行自我医学观察10天，并针对不同观察结果的处置进行了规范。

四是明确了针对病例开展标本采集和实验室检测的策略，以及相关工作开展的时间节点和生物安全要求。

五是进一步规范了个人感染防护和消毒的要求，同时制定了《人感染动物源性流感医院感染预防与控制技术指引》，作为《指南》附件一并印发。