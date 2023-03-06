免疫机能随年龄下降 专家提醒老年人提高疫苗接种意识

健康是幸福生活最重要的指标，也是保障老年人参与社会活动的重要基础。健康老龄化是推进健康中国战略的重要内容，也是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。

今年2月27日至3月5日是国际带状疱疹关注周，带状疱疹是一种高发于50岁及以上老年人群的感染性疾病，其所带来的疾病影响严重影响患者的日常生活。近日，在人民健康举办的“提高预防意识 共促老年健康”系列媒体沙龙活动成都站上，四川省疾病预防控制中心免疫规划所副主任医师刘家洁表示，提高老年人健康水平，要坚持预防为主，接种疫苗就是重要的预防手段。通过预防接种，可以预防感染，减轻可预防疾病的疾病负担，从而共促提高老年人群的健康素养水平。

“随着年龄的增长，老年人免疫机能下降，清除外来病原体能力也下降了，所以罹患感染性疾病的风险显著增加，往往被划入众多疾病的易感人群，此外，老年人自身往往也存在患各种基础疾病的情况，比如心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸道等疾病。”刘家洁介绍，“患感染性疾病会增加其慢性病的管理，严重影响老年人的生活质量，进一步加重疾病的经济负担。因此，更体现出疾病预防的重要性。“

目前除新冠病毒疫苗外，我国老年人可接种疫苗还包括流感疫苗、肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗等。刘家洁介绍，60 岁及以上的居家老年人患流感后死亡风险最高，也是新冠感染后重症和病死的高危人群，是流感疫苗接种的重要目标人群，为保证受种者在流感高发季节前获得免疫保护，最好流感流行季前完成免疫接种。肺炎链球菌引起的肺炎球菌性疾病是65岁以上老人及有基础疾病人群的常见疾病，也是导致这些人群死亡的重要原因，因此，接种肺炎球菌疫苗是预防肺炎链球菌感染最有效的手段。此外，带状疱疹也是老年常见疾病，它引起的疼痛是影响患者生活质量的最重要的一个因素，目前尚无特效药，但可通过接种疫苗进行预防。