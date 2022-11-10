先天免疫细胞中心功能发现

近日，德国柏林夏里特医学院的一个研究小组发现了一种先天免疫细胞的中心功能，并展示了治疗过敏的可能方法。相关成果已发表在《自然》杂志上。

人体免疫系统由两个互补的部分组成。后天免疫系统对特定的病原体做出特异性的反应，可在初次感染某种病原体后产生免疫记忆。先天免疫系统则是非特异性、无记忆性的病原体防御功能。先天免疫系统的细胞位于气道和肠道的黏膜中，可在病原体的入口处形成第一道有效的防御屏障。其中包括所谓的第2组先天性淋巴细胞（ILC2），它们在肠道寄生虫病或呼吸道过敏的情况下具有活性。

由于获得性（后天）免疫系统的一组免疫细胞（T细胞）在2型免疫反应的背景下具有相似的功能，因此以前认为ILC2的作用可能是多余的，很容易被T细胞取代。

夏里特医学院微生物学和感染免疫学研究所克里斯托弗·克洛泽博士领导的研究小组推翻了ILC2是多余的观点。借助动物模型和单细胞测序等现代分子方法，研究人员发现，某些免疫细胞群（嗜酸性粒细胞）在没有ILC2的情况下无法发育。嗜酸性粒细胞是控制组织中炎症过程的细胞。除了对嗜酸性粒细胞的重要性之外，ILC2对上皮细胞也有至关重要的作用，它可促进黏液的产生和将寄生虫（如蠕虫）从体内排出。

在进一步的研究中，研究人员发现在缺乏ILC2的情况下过敏性哮喘的症状可得到改善。克洛泽说：“这是未来研究可以开始的地方，以开发过敏的可能的疗法。通过研究，我们能够证明先天的第2组淋巴细胞是免疫系统机制中必不可少的一环，并且在有效的免疫反应方面是不可替代的。”