夏华代表——

加快传统产业数字化

“传统产业数字化转型能够激活产业各个要素，促进高效能发展。”中国民间商会副会长、依文集团董事长夏华代表建议，应支持龙头企业带头转型，形成大企业建平台、中小企业用平台的高效发展机制。

夏华代表建议，进一步完善对传统产业数字化转型的政策支持。建立多层次的公共服务体系促进传统产业的数字化转型，提高政策的精准度和激励性，从财税、资金、人才、创新等方面，通过资源的优化配置，加大对传统产业数字化转型领域重大平台、重大项目及试点示范的支持。

（本报记者张伟昊整理）

季加孚委员——

加强癌症筛查管理

当前我国规范化的癌症筛查多以国家主导的大规模人群筛查项目开展，机会性癌症筛查的临床服务提供方以公立及商业体检机构为主，国家尚未对癌症筛查临床服务的提供方开展统一有效的规范化管理。

北京大学肿瘤医院大外科主任、胃肠肿瘤中心主任季加孚委员建议，由国家牵头制定癌症机会性筛查指南，对主动寻求防癌筛查的个体进行筛查项目引导，对承担癌症筛查医疗机构的合规化和资质进行认证，对承担癌症机会性筛查从业人员进行规范化培训并对其进行从业资质认证。同时，还要加强癌症筛查供给侧改革，整合癌症筛查服务提供方源头资源，建立完善的癌症筛查长效管理及健康信息互联互通机制，避免重复筛查、过度筛查，促进癌症精准预防。

（本报记者邵玉姿整理）

尤政代表——

培养国家急需人才

高校人才培养机制应与国家培养战略人才需求匹配。中国科协副主席、中国工程院院士、华中科技大学校长尤政代表建议，相关部门要不断完善评价机制，健全高校人才培养模式，优化顶层设计，尽快出台配套政策，引导高校探索人才培养模式的多元融合发展。同时，要结合基础学科拔尖人才培养、卓越工程师培养的目标要求，完善自身融合式人才培养模式。此外，高校还需要合理设置人才培养的考核评价指标，统筹解决好近期问题导向与长期目标导向的考核指标体系的匹配问题。

（本报记者吴君整理）

钱海军代表——

引导公众参与公益

国家电网浙江慈溪市供电公司客服中心社区经理钱海军代表建议，完善公益类社会组织注册审批机制和专业领域社会组织管理制度，按照专业资历、项目经验、用户评价等综合维度评定等级，建立退出机制。鼓励更多个人参加社会工作职业资格评价或相关专业教育培训，积极参与公益慈善事业。搭建专业数智化公益慈善平台，引导爱心企业、社区工作者、志愿者入驻，从教育、养老、心理健康等民生关切发力，服务基层治理。

（本报记者刘军国整理）

徐安策代表——

加速物流通道建设

截至2023年2月底，中老铁路累计发送旅客1190万人次、货物1600万吨，不仅为两国人民带来巨大福祉，也为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体提供了示范。中国铁路昆明局集团有限公司总经理徐安策代表建议，云南依托中老铁路，进一步加速推动大物流通道建设，优化沿线产业空间布局，加速发展仓储物流、冷链运输、绿色食品等业态，强化产业支撑，深度融入面向南亚东南亚市场的跨境产业链、供应链、价值链，驱动高质量开放发展新引擎。

（本报记者李茂颖、叶传增整理）

《 人民日报 》（ 2023年03月06日 13 版）