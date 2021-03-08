诺辉健康CEO朱叶青：癌症筛查能大幅降低公共卫生费用

人民网北京3月8日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月5日下午，在主题为“关爱职工健康 关注肿瘤早筛”的专场论坛上，诺辉健康CEO朱叶青表示，癌症筛查意义重大，可以有效降低癌症发病率、死亡率，同时大幅降低公共卫生费用。

诺辉健康CEO 朱叶青（陈晨 摄）

朱叶青表示，癌症筛查属于二级预防，能够及早发现癌前病变和癌症。国际实践证明，一级预防，就是生活习惯的改变可在减少癌症发病中占到35%的作用；二级预防，即通过医学手段进行早期发现和干预，筛查出癌前病变和早期原位癌，占到53%的作用。而治疗方案只占了12%的作用。癌症不是突发疾病，通过筛查早期发现癌症，不仅能挽救患者生命，更能挽救一个家庭，甚至能改变一群人的生命轨迹。

今年的《政府工作报告》中指出要创新医防协同机制，这对于癌症筛查工作开展具有指导意义。“无症状人群做筛查最有意义。”朱叶青表示。以往癌症筛查主要依赖医院或专业机构完成，随着癌症筛查新技术的普及，癌症筛查可以便捷实现关口前移，重心下沉到家庭、社区、职场等，只有更多的人重视筛查，参与筛查，才能真正体现出癌症筛查的意义。

朱叶青表示，癌症筛查对每个人的健康管理至关重要，希望通过多组学技术平台，为每一种癌症找到适合的筛查手段。作为目前国内唯一持有国家药监局癌症早筛许可证的企业，诺辉健康始终致力于癌症早筛技术创新，推动癌症早筛技术的应用和普及，提升大众对于癌症早筛的知晓率，使癌症筛查成为健康管理的重要一环，让癌症筛查成为职场人预防癌症的必选项。