用更优质的养老服务守护“银发族”

2月12日，山东郓城县居家养老服务中心的工作人员和魏金兰老人（右二）一起包饺子。新华社发

【问计民生】

2023年政府工作报告提出“加强养老服务保障”，对“如何养老”这一人民群众的关切事进行了科学长远的规划。

如何积极应对老龄化挑战，怎样提升养老服务，让更多老年人健康快乐地度过晚年？今年全国两会上，养老问题得到代表委员们的广泛关注和热烈讨论。我们邀请民建广东省委会副主委、广东财经大学法学院院长鲁晓明委员，北京希肯国际文化集团董事长安庭委员，江苏省南通市常青乐龄老年护理院护理员李楠楠代表为推动社会养老服务工作建言献策。

社区家庭联动 打造“没有围墙的养老院”

家庭日趋小型化、居家社区养老发展相对滞后等原因，使家庭养老的压力日益增大。在鲁晓明委员看来，当前迫切需要供给大规模、便捷普惠的高质量养老服务，托举起老年人“稳稳的幸福”。

在广大社区，一个个改造后的社区卫生服务站，为社区嵌入式医养结合养老提供了重要支撑。“建议社区卫生服务站在原有的基本医疗、基本公共卫生服务功能基础上，结合实际提供医、护、药、康、养卫生健康服务。”鲁晓明委员表示，通过建立老年人卫生健康平台与民政数据衔接制度、下设住宅区医疗服务站等，能对入驻老人进行医疗、养老不同路径的动态转换服务，实现社区养老精准化。

鲁晓明委员认为，系统协调至关重要。他建议，加强医联体“一盘棋”运作，通过畅通社区卫生服务中心与医院的双向转诊、推进社区卫生服务站与物业的联合医养、建设布局社区15分钟居家养老服务圈等，推进居家社区养老规模化。

加强系统统筹，还要充分发挥数字化技术的作用。“通过推进‘互联网+医疗健康’‘互联网+护理服务’，在手机政务App建设养老板块，打造‘没有围墙的养老院’。”鲁晓明委员表示。

加大“银发族”文旅产品供给 助力“老有所乐”

如何丰富老年人的精神生活，推动老年人参与社会活动，以“文化养老”增加对老年人的人文关怀，是安庭委员一直关注思考的问题。

“多年来，我们成功策划和举办千余场文化活动，创作上演了如话剧《上甘岭》《德龄与慈禧》等备受观众好评的文艺作品。我们发现，老年人对爱国主义、中华优秀传统文化等题材的文化产品兴趣浓厚。我在湖北、江西、安徽等地调研时也发现，当地农村举办节庆活动时，常常会邀请黄梅戏剧团表演经典剧目，许多老年人来看戏，其乐融融。”安庭委员说。

安庭委员认为，当下，老年人文旅消费在整体消费活动中的占比不高，存在重物质消费、轻文化消费的现象。文旅供给侧对老龄群体消费有针对性的供给仍然不够。

今年全国两会，安庭委员带来了关于“充分开发‘银发经济文旅消费时段’”的提案，希望文旅行业抓住“银发经济”的机遇，不断丰富和提升老年人的公共文化服务。他建议，影剧院、博物馆、体育场馆、商场等城市文化消费场所，在工作日非黄金时段安排“银发群体”消费时段，可提供适宜老年人的文旅消费服务。

“加大老年文化建设政策保障力度，加强服务老年人的公共文化设施建设，由政府引导、市场主导、社会力量参与，因地制宜、因时制宜、因人制宜，为老年人提供精准服务。文旅、医疗、法律、科技等多部门、多行业可以合作联动，让老年人平安、健康、多渠道地享受到公共文化服务。”安庭委员说。

加强养老人才培养 建设爱老敬老专业队伍

生命健康是老年人最关心也最需要的保障，医养结合将医疗资源和养老资源融为一体，是养老服务发展的大势所趋。

90后的李楠楠代表，已经扎根养老服务行业一线11年了。医养结合需要从业者具有较好的专业素质和技能。经长期调研，李楠楠代表发现，制约养老服务提升的一大问题是人才短缺，招人难、留人难。“目前，针对养老机构医护人员短缺问题的社会支持还不够，医护人员职称晋升通道不畅、工资薪酬偏低，普遍容易产生职业倦怠感。”李楠楠代表说。

今年全国两会，李楠楠代表带来了进一步做好医养结合养老机构医护职称评价体系建设和完善医护专业技术人员薪酬激励机制的建议。她呼吁，打通医养结合养老机构医护人员职业晋升通道，新增医养结合养老机构医护人员职称评审专业目录，科学制定符合医养结合养老机构医护人员的职称评审标准。同时，完善医护专业技术人员薪酬激励机制，鼓励专业人才提高专业水平和服务质量。

“我们都会有变老的一天，善待老年人就是善待自己。”在李楠楠代表看来，养老事业是服务“夕阳红”的朝阳事业。“我刚进护理院时，院里几乎都是退休护士。这几年，护理院来了一些刚毕业的年轻人，工作人员年龄结构有所改善，专业性和收入也有所提高。让年轻的专业力量进入养老护理行业，看得清职业发展前景，才能真正留住人才，不断壮大养老护理人才队伍，提供更高质量的养老服务。”

（本报记者 安胜蓝 王禹欣 苏雁）