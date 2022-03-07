全国人大代表李楠楠：养老护理员缺口亟待补齐

“很多护理专业的00后毕业生，都选择到医美机构和体检中心工作，他们觉得那里更有吸引力。”全国人大代表、江苏南通佰仁堂常青乐龄护理院院长助理李楠楠在接受中青报·中青网记者专访时说，养老护理员缺口正在逐年扩大，成了年轻人最不愿意从事的职业之一。

“养老护理院的工作和医院一样‘三班倒’，工资待遇却比不上医院，很多年轻人看不到职业发展前景。”去年，李楠楠和同事去学校招聘时发现，医美、体检等行业蓬勃发展，成了00后护理专业毕业生的热门就业选择。

最新数据显示，我国60岁及以上人口已达到2.64亿，预计到2025年会突破3亿。与此同时，目前约有1.9亿老年人患有慢性病，超过4000万的失能老人需要照护。预计到2030年，我国失能老人将超过7700万。

近年来，全国各地纷纷出台补贴措施，吸引大中专毕业生进入养老服务领域。但实际上，医护人员招聘难的状况仍然严重，年轻的专业养老护理员更稀缺。

李楠楠在调研时发现，“年轻人要么谋取更好的发展，要么选择更舒适的行业。想让年轻人长久留在养老护理院工作，从这两点看，显然都太难了”。

义无反顾投身养老服务行业近十年，从一线护理员转到管理岗，1990年出生的李楠楠已是护理院“最老”的员工之一了。当选第十三届全国人民代表大会代表之后，李楠楠更忙了，她还兼任了团南通市委副书记。履职5年，她的建议都和养老护理员专业队伍建设相关，她也看到了积极的变化。

2019年，她提出“加大养老护理人员专业队伍建设、恢复护理员资格证”的建议，得到了民政部高度重视，专门回复了她的建议。第二年，护理员资格证在全国范围内重新得到恢复。

各地护理员的待遇也在不断提升，很多地方为了吸引人才进入养老行业发放入职红包。李楠楠举例，“南通市的年轻护理员根据学历不同可以得到金额不等的入职奖励，最高可达5万元。考取护理员资格证后，根据初、中、高3个等级，他们还将获得相应补贴”。

但这距离“补齐专业人才缺口”还远远不够。李楠楠建议，各地仍需继续加大宣传，引导年轻护理员到养老机构就业；同时面向农村富余劳动力等群体，开展养老护理职业技能培训，让他们在养老行业再就业。

这两年在当地养老机构调研时，许多年轻人还告诉李楠楠，“在学校花四五年学习专业知识，去医院工作，晋升通道更顺畅”。李楠楠表示，目前还没有相关政策打通护理院年轻人的晋升通道。

去年全国两会上，她建议在职称评定方面，养老护理员与医院医护人员享有同等待遇，鼓励医院医师到护理院等医养结合机构提供服务或兼职，并将此作为职称评定的考量内容等。“但真正享有同等待遇，目前还很难实现。”她说。