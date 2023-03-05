“快乐成长 营养先行”学生营养与健康科普宣传进校园百场活动走进长沙

青少年时期是身体发育生长的关键期，同时也是建立健康信念和形成健康饮食行为的关键时期。为进一步推动青少年均衡膳食和营养健康科普工作，中国关心下一代工作委员会教育中心主办、维他奶有限公司公益协办、食安在线承办的“快乐成长营养先行”学生营养与健康科普宣传进校园百场活动走进长沙，并于3月2日在长沙市雨花区长塘里阳光小学举行城市主题日活动，通过营养课程和科普互动游戏，向广大青少年科学普及营养健康知识。中国关心下一代工作委员会教育中心主任助理汲丽娜、长沙市食品药品信息与审评认证中心李茂主任、长沙市教育局档案行政处陶觅硕副处长等相关领导共同出席现场活动。

《中国居民膳食指南（2022）》指出，随着我国居民生活水平的不断提高，膳食结构发生变化，主要表现为畜肉类和油脂消费过多，全谷物、深色蔬菜、水果、奶类、鱼虾类和大豆类摄入普遍不足等问题突出，总体上膳食结构不尽合理，容易造成营养失衡、肥胖等健康问题。与此同时，青少年群体中运动量普遍较少等因素叠加，家长也非常担忧长此以往对孩子们身体健康的不良影响。为此，活动充分契合青少年营养健康科普的需要，在内容和形式设计上，通过生动有趣的科普展板、实用易懂的科普手册、专家互动讲座和游戏等多种形式的健康教育，使同学们充分掌握健康知识，促进同学们养成健康行为和生活方式，让同学们终身收益。

中国关工委教育中心主任助理汲丽娜代表主办方在现场表示：营养关乎健康，儿童肩负希望。在中国关工委指导下以及社会各界的大力支持下，教育中心以关心、教育、培养青少年健康成长为目的，着眼于服务广大青少年，围绕关心下一代健康成长开展工作。长沙主题日活动，是我们全面开展的学生营养与健康科普宣传进校园-长沙系列活动的一个缩影，也处处体现着合作各方的精心设计：根据新版《中国居民膳食指南（2022）》对青少年营养与膳食问题的科学调研和专业建议，用心设计出针对青少年健康发展的配套教育方法，不仅契合了健康中国行动中“合理膳食行动”“中小学健康促进行动”和“知识普及行动”等要求，更是落实《健康中国行动的意见》的有针对性的具体举措，该项目具有非常重要的意义，也取得了很好的效果。

维他奶有限公司作为活动公益协办单位参加了本次城市主题日活动，企业代表现场表示：自1940年成立以来，维他奶在植物蛋白领域精耕细作80余年，凭借不断创新的技术和产品已成为国内植物蛋白饮料行业的标杆。与此同时，维他奶积极履行好企业公民义务，近年来，维他奶一直持续不断积极支持中国权威机构推动全民营养科普，助力推进健康中国建设。在中国关心下一代工作委员会教育中心的指导及联动下，维他奶作为本活动的独家公益协办单位积极为活动提供持续的全方位支持，在活动期间为学生提供美味、营养、可持续的维他奶健康饮品，以实际行动助力健康中国。

在活动现场，来自长沙市健康管理学会的专家老师引领参加活动的全体嘉宾和同学们共同观摩和体验了现场活动。从图文并茂的营养健康科普知识展板，到专家老师对科普内容进行的专业讲授和课后营养健康主题互动小游戏，再到以同学们喜闻乐见的课本式漫画展现的“学生营养与健康科普手册”，丰富的科普内容、生动的事例，让同学们在活跃的气氛中学习到良好的饮食习惯、适量运动，增强身体素质，才能成为栋梁之才。

参加活动观摩的一名学校负责人表示，“从《‘健康中国2030’规划纲要》《学生食品安全与营养健康管理规定》等一系列政策颁布实施，到今天的营养健康科普进校园活动，我们深刻感受到社会各界对青少年营养与健康的关心支持与大力推动。接下来，学校除了持续加强学生营养与健康保障服务工作之外，也将鼓励同学们用掌握的知识和行动，影响身边的人，做健康知识的宣传员，让更多的人关注健康、践行健康生活方式，做自己健康的第一责任人。

据悉，在本场活动前后，学校营养与健康科普宣传进校园-长沙站系列活动还将走进本市的长郡双语雨花实验中学、砂子塘新世界小学、砂子塘吉联小学等十余所学校持续开展，让孩子们通过认真学习、动脑思考、互动参与的全过程，帮助师生建立科学营养，合理膳食意识，助力青少年健康成长。