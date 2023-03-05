甘胜莲代表：做好“全生命周期”健康管理

医疗卫生是重要的民生事业，作为一名长期扎根基层的医务工作者，我见证了近年来我国医疗卫生事业的发展。党的二十大报告对“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力”作出部署，为我们指明了前进的方向。

今年全国两会，我带来了加强慢性病管理，推进“全生命周期”健康管理的建议。利用数字赋能，形成全生命周期和重点人群防治康养全链条健康管理医学服务，让慢病管理“快”起来，让人民群众享受更优质的医疗服务。

我建议，建设面向全民的健康知识普及体系，向全社会广泛传播健康知识、健康理念和健康技能；建设全方位的疾病风险早期预防体系，营造以合理膳食、全民健身、健康心理、健康身体等为目标的综合健康生态环境；建设全生命周期的健康定期评估体系，对健康状态进行实时、连续监测，提升健康评估与管理效率；建设全链条的医疗救治转诊体系，推进各级医疗机构的上下联动与分级诊疗，织密织牢健康管理与保障网络。

人民生命健康是民生关切，也是我们肩负的使命。作为一名全国人大代表，我将坚持以人民为中心，坚守“医者仁心，止于至善”的理念，发挥好人大代表的作用，多深入基层调研，扎实履职尽责、建言献策，切实担负起“为民奔走，为民鼓呼”的职责使命，为健康中国作出应有的贡献。（记者肖人夫采访整理）