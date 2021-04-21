李明：强化保险机构的健康管理服务标准体系建设 

4月15日，由人民网主办、人民健康承办、国家金融与发展实验室保险与发展研究中心学术支持的第三届人民好保险案例推荐活动总结会在人民日报社新媒体大厦举行。在主题演讲环节，中国健康管理协会副秘书长李明以《大数据时代健康管理实践与健康保险服务创新》为主题进行演讲，他表示，为更好地服务健康中国战略，保险行业应该加强健康管理服务标准体系建设，打造一个“全民、全时、全程、全面、全新”的智慧健康管理体系。

李明首先指出了当前我国存在的三个健康问题：我国当前慢病发病率、死亡率高；大众健康素养水平还有待提高，健康管理、健康促进全民意识不强；大健康产业薄弱。

而这些情况，也加大了商业健康险自身的风险。因此，李明提出了三条对策：一是产业大数据化，以数据为基础加强健康险各环节协同合作；二是服务场景化，逐步形成与医疗系统并驾齐驱的健康管理体系；三是基本健康管理服务常态化，让健康服务需求管理、健康生活方式管理疾病管理联动互通。

从健康管理的角度出发，李明表示还需进一步加强与全方位、全周期的健康服务相适应的健康保险体系建设。李明认为该体系应包括全要素、全流程和全周期三大方面，通过信息流将三者连接，强调整个流程的标准化建设。

“我们现在正努力建设一个‘全民、全时、全程、全面、全新’的智慧健康管理体系。”李明说到，在这个过程中标准引领是关键，加强保险机构的健康管理服务标准体系建设已经迫在眉睫。