主动爱耳护耳 创造健康“听”环境

新华社天津3月3日电（记者白佳丽、张建新）3月3日是第24个全国爱耳日，今年的主题为“科学爱耳护耳，实现主动健康”。天津市第一中心医院耳鼻咽喉头颈外科主任王巍提示，在听力障碍患者中，许多问题可以在初级保健中被识别和发现，如果及时采取积极预防和干预措施，可以有效避免听力损失。

一是谨防噪声性耳聋，尤其注意耳机使用方式。预防噪声性耳聋的发生，首先要避免在嘈杂环境中长时间停留。其次应尽量减少插入式耳机等设备的使用时间，减少对耳朵的损害。建议间隔性使用耳机，对听力损伤的风险会大大降低。

二是感冒或乘飞机后，耳朵出现问题应及时治疗。当出现上呼吸道感染时，不正确的擤鼻方式等可能导致感染顺着咽鼓管而引起急性中耳炎。飞机在起飞和降落后压力变化较大，咽鼓管不能及时调整中耳腔内压力，也可能引起急性中耳炎。因此，如果耳朵出现不适，应及时就医。

三是小心耳内进水，诱发外耳道炎等疾病。专家介绍，人类的外耳道深而弯曲，外耳道皮肤还有许多绒毛，在洗澡、洗头、游泳等时，外耳道内如进水并不易排出，可能会诱发急性外耳道炎。此类情况应及时治疗，避免出现影响听力的情况。

四是听力突然下降，应尽快就诊。突发性耳聋是耳鼻喉科的急症之一，治疗时有着较强的时效性，治疗时机越早越好。

王巍说，应该增强爱耳护耳观念，创造一个健康、舒适的“听”环境。在日常生活中，应当养成良好的生活方式，保持好睡眠，积极参加体育锻炼等。还应注意耳部卫生的监护，患有感音神经性耳聋或噪声敏感者，应避免在强噪声环境工作。对经常接触强噪声者，应定期检查听力，及时发现早期的听力损伤。