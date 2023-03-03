“爱耳日”，他们在行动

2023年3月3日是第24个“全国爱耳日”，今年主题为“科学爱耳护耳，实现主动健康”。为普及听力健康知识，增强百姓听力健康意识，减少、控制听力损失和残疾的发生，解放军总医院第七医学中心耳鼻咽喉头颈外科在该中心门诊楼前举行义诊活动，主要是向广大市民普及耳科及听力保健科学知识，提高大家的爱耳护耳意识。

义诊活动现场。（受访者供图）

活动上，该中心领导为“解放军总医院第七医学中心听力诊断中心”揭牌。现场，专家们为市民提供耳科常见疾病免费检查，深入讲解了“爱耳护耳”知识，发放健康宣传册，科普宣教及咨询，包括感音神经性聋、主观与客观性耳鸣、眩晕、慢性化脓性中耳炎、分泌性中耳炎、中耳胆脂瘤、助听器验配、新生儿听力缺陷及耳聋基因筛查等。并首次同步开通线上免费问诊，咨询者可以搜索、登录“第七医学中心在线问诊患者端”微信小程序向专家免费咨询。

听力损失不仅直接影响着人们的沟通，更是对生活、学习、就业以及社交各方面产生了巨大的影响，给家庭和社会都带来了沉重的负担。根据世界卫生组织估计，到2050年，将近25亿人将患有某种程度的听力损失，其中至少7亿人将需要康复服务。科学宣传爱耳护耳知识，引导社会公众学习听力健康知识，养成科学用耳行为可有效减少、控制听力损失和残疾的发生。耳鼻咽喉头颈外科主任刘军表示，希望能通过这次活动呼吁人们采取行动，早期发现和预防听力损失，降低聋病发生率。

此次义诊活动，共接待患者咨询约100余人次，发放爱耳宣传册500余份。专家提醒市民：许多耳科疾病都是可以预防的。那么怎样进行早预防、早发现、早治疗呢？刘军主任给出了以下8点建议：（1）新生儿听力筛查做到耳聋早发现，做到早干预，早康复；（2）防噪声，如避免迪厅、鞭炮以及佩戴耳机长时间大音量；（3）预防各种耳部感染，减少掏耳、采耳以及避免上呼吸道感染，从而避免各种外耳道炎及中耳炎；（4）突发耳聋后及时就诊治疗，注意睡眠和劳逸结合，避免熬夜、精神紧张、血糖血脂及血压变化易诱发突发性耳聋，所以睡眠障碍应及时神经内科或医学心理科就诊，调整睡眠，定期查血糖血脂，控制血压，有问题及时就诊；（5）听障者需定期复查听力（6）家族性耳聋或不明原因耳聋及时就诊筛查耳聋基因；（7）禁用/慎用耳毒性药物，如庆大霉素、链霉素、卡那霉素等；（8）避免头部尤其是耳部外伤，以免导致耳聋。

开展此次义诊活动、科普健康知识是解放军总医院第七医学中心耳鼻咽喉头颈外科“为群众办实事”的一个缩影。据了解，自党史学习教育开展以来，七中心耳鼻咽喉头颈外科一直将党史学习教育作为砥砺初心使命的“磨刀石”，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，推动解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，为患者提供安全、有效、优质、便捷、有温度的医疗服务，切实解决了患者的烦心事、揪心事。

此次义诊活动的顺利开展，为市民们提供了一个了解耳科及听力保健科学知识的平台，提示大家一旦发现听力损失，请及时进行有效的干预，以获得良好的听力，从而进行更顺畅地沟通，进一步提高了全社会对听力保健的认知程度，受到了广大市民的一致好评。(解放军总医院第七医学中心徐欣、曹伟、王敏华、刘昭颖、兰玉书专业支持)