长期戴耳机会带来“隐蔽性”损伤？专家提示遵循“60-60-60”原则

3月3日是第二十四次全国爱耳日，今年的主题为“科学爱耳护耳，实现主动健康”。对于很多人来说，随时随地戴耳机已经成为生活常态，这是否会对听力造成负面影响？在本期《1分钟养生课》上，湖南省人民医院耳鼻咽喉头颈外科三病区主任王宁为广大网友讲解相关知识。

王宁表示，耳的结构精密、功能复杂，与其它原因造成的听力损失相比，长期戴耳机带来的损伤往往具有很强的“隐蔽性”，不易被察觉。

他强调，长时间、近距离、高分贝的声音，可能会造成内耳毛细胞疲劳，出现暂时性的听力损失。长此以往，会对感觉细胞和其它耳部结构造成永久性损伤，引起噪声性耳聋或隐匿性听力损失，这种损失一旦发生就不可逆转。

“此外，长期佩戴耳机还会让耳道皮肤敏感的使用者感到耳闷、耳堵等，甚至诱发湿疹或炎症。”王宁说。

王宁建议，在日常生活中，佩戴耳机要遵守“60-60-60原则”，即每次使用耳机的时间不要超过60分钟，音量不超过最大值的60%，环境噪声不超过60分贝。

王宁提醒，注意在嘈杂环境中不要佩戴耳机，因为在公交车、地铁等环境中，背景噪声大，这时如果使用耳机，会不自觉地提高耳机音量，影响听力，还容易带来交通安全隐患。

在选择耳机时，最好选择耳罩式，对外耳道和鼓膜的刺激小，耳机的音量应可自由灵活调控，一旦遇到声响过大等情况可及时调整。在使用耳机时，应注意耳机的定期清洁和消毒，预防因耳机污染而引起的耳道感染。

最后，当耳朵出现耳鸣等症状时，一定要及时就医，积极治疗。如果错过治疗的最佳窗口期或者治疗不当，听力损伤可能会终身伴随。

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