胶质瘤是什么？是否有机会被治愈？听专家这样解答

脑胶质瘤是一类脑肿瘤疾病的统称。根据世界卫生组织划分，依据恶性程度可分为1-4级。不同分期分型的脑胶质瘤是否有机会被治愈？对应不同类型的胶质瘤，临床医生该如何应对？近日，“人民好医生”客户端邀请到福建医科大学附属第一医院院长康德智，为大家详细讲解胶质瘤的典型症状和治疗方法。

胶质瘤患者不同分期的典型症状有哪些？康德智表示，脑胶质瘤是最常见的神经系统肿瘤，一般分为1-4级，1、2级属于低级别，3、4级属于高级别。根据发展病程的不同阶段，会有不同表现，但总体表现主要是两大类：第一类是颅内压增高。颅内压增高主要表现为头痛、呕吐、视力减退、视力模糊，甚至产生阵发性黑朦等症状。第二类是神经功能障碍。脑胶质瘤生长主要是浸润性生长，浸润性生长会破坏它所在的脑组织，会产生神经功能障碍，根据不同的生长部位会产生有不同的症状表现，如语言障碍、感觉障碍、行动障碍、认知功能的障碍等。早期患者绝大多数是没有症状的，偶尔有一些病人产生头痛头晕，没有其他特异性的症状表现；中期患者，根据脑胶质瘤生长的不同部位，会产生不同的功能障碍。

胶质瘤常见治疗方式有哪些？康德智指出，手术是胶质瘤第一道治疗，也是最基础、最重要的治疗手段。通过手术减少肿瘤体积，为后期的放化疗、肿瘤电场治疗和其他治疗奠定基础。另外，还可以通过手术明确了解病理的分型。采用术中神经导航定位、术中电生理监测、术中磁共振等辅助技术，可以在最大范围安全切除肿瘤。术后是否辅助放化疗主要取决于手术切除程度、肿瘤病理级别和患者年龄等。

亚专科对于胶质瘤治疗有哪些优势？康德智谈到，在临床上胶质瘤的诊疗需要进行多学科联合诊疗，针对脑胶质瘤，以专病为基础的专业组进行诊疗，并在专业组的基础上建立专业的MDT团队，涵盖神经外科、影像科、病理科、放射治疗科、肿瘤内科、心理科、康复科等。另外，人文关怀非常重要。关注病人的心理状态，对提高病人对治疗的依从性有很大帮助。鼓励患者和患者家属参与到对诊疗方案讨论和制定中，进而能够为患者提供更前沿、更全面、更佳的治疗方案，以求得到更好的治疗效果和生活质量。