一问医答｜“狂飙”的陈皮

电视剧《狂飙》的“火”被爱奇艺的财报业绩证实了，各项指标均打破了平台历史记录，是名副其实的全民现象级大剧。剧中的各种细节也被人津津乐道，如剧中人物高启强喝的陈皮就被冲上了热搜，三次提到陈皮，三次人物形象的转变引发了网友热议。在淘宝直播、视频号、小红书等平台上，也出现大量商家结合《狂飙》的热梗讲解新会陈皮的吃法和功效。根据淘宝的公开数据，新会陈皮一周内的购买量上升71%，热度达648.7万。

剧中，高启强提到喝老陈皮对嗓子好，有网友直呼老陈皮买不起。那么陈皮的价值究竟几何？资料显示，2011年，“首届中国新会陈皮文化节”上，一份珍藏自1929年的陈皮被拍卖出每100克11万元人民币的高价；2020年，一份有着55年历史的老陈皮则被拍卖出了200万元一斤的价格。为此，环球网《一问医答》栏目日前采访了广东省中医药学会中药实验药理专业委员会主任委员、暨南大学药学院聂红教授，和她一起来聊一聊陈皮的功效和养生药用价值。

药食同源的杰出代表

《狂飙》剧中主要的取景地江门市地处依山面海的珠江三角洲，冲积平原的有利地形和沉积在三角洲的肥沃土壤滋养了品质优异的新会茶枝柑，同时这也造就了岭南人喜爱的养生食材——陈皮。当地流传着这样一句话，广东有三宝：“陈皮、老姜、禾秆草”，新会陈皮对于老派广东人来说，是心头好。

聂红教授解释道，广东省江门市的新会是我国知名的道地陈皮产区，只有采用新会茶枝柑这一特有品种、以新会为特定产地，自然陈化三年以上的才是地道的新会陈皮。《中国药典》将陈皮细分为“陈皮”和“广陈皮”，并且对广陈皮单独制定了含量限度要求，以主要药效成分橙皮苷、川陈皮素和橘皮素含量作为指标，也就是说，从质量上来看，陈皮以广陈皮为佳，新会陈皮则是广陈皮中的上品。

聂红教授介绍道，“据《中国药典》记载，陈皮有理气健脾、燥湿化痰之效，多用于脘腹胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。在中药学的相关教材里面，也说明了陈皮具有调和脾胃、帮助消化的作用。”

现代医学研究表明，新会陈皮主要含黄酮类、生物碱类、柠檬苦素类、挥发油类和微量元素等成分。挥发油可以祛痰止咳，黄酮类成分则具有调节肠道菌群的作用。在新冠肺炎疫情发生之后，陈皮也被25个省市列入了新冠诊疗方案以及全国《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》之中。

陈皮入药的历史悠久，且应用范围较广。在李时珍的《本草纲目》中就有记载，陈皮“同补药则补，同泻药者泻，同升药则升，同降药则降”。陈皮可以和不同性质的中药配伍来治疗不同的疾病，所以有“和药之首”的说法，体现了中医“和”的思想。像广药集团陈李济，早在三百年多年前就启用道地陈皮入药制大活络丸，经数百年的配方改进，又研制出养心宁神丸、全鹿丸、保和丸、咳喘顺丸、千金保孕丸等众多应用了陈皮的中华名药。

来份八二年的陈皮？

那么为什么陈皮年份越高，价值越高？陈皮的制作工艺相当复杂，储存条件也极其严格，和家里晒干的橘子皮不可同日而语。

每年秋分时节，果园工人开始分批采收茶枝柑，冬至采毕，再以净水清洗去除表皮残留物；取果皮以“正三刀”之法，正三瓣开；鲜果皮的橘白向外置于当风、当阳处翻晒，使其在冬日暖阳下慢慢地脱干水分，逐渐变成暗褐色、皱巴，就有了半成品陈皮。之后再放入恒温恒湿的仓储室中存储陈化，每年适时返晒，存放三年以上才能称之为陈皮。

现在公认的存储比较长的一块陈皮就在广药集团陈李济的博物馆中，足有180多年历史，可谓广陈皮的活化石。陈李济独创蜜熏窖藏古法工艺，能让陈皮百年无虫霉之变，体轻味香，化痰下气效果好。

有研究表明随着年份增长，陈皮内含物质不断转化，黄酮类有效成分含量随着年份的增加而递增，从而使药效更佳；其气味也由青涩的果香演变为陈皮特有的陈香，越陈越香，越陈越醇。所以说，只要保存得当，好陈皮放得越久，价值越高。

由于陈皮有着“陈久者良”的特性，加上储藏和管理的人力成本，陈皮随年份增值，高年份的陈皮的确价值不菲。据《天下网商》报道，2021年新会陈皮产业规模达到了145亿元，新会区的柑种植户超6000户，陈皮经营主体超1000家。预计到2025年，新会陈皮全域品牌价值超百亿元，全产业链的营收将突破500亿元。

五个方面选陈皮

尽管陈皮功效显著，但很多消费者对于挑选陈皮却知之不详。聂红教授传授了选择陈皮的方法，可以留意五个方面。

首先，看外形。新会陈皮表面有光泽，看起来有油润感，油胞粒饱满均匀紧密，其他陈皮则表面暗沉，油胞粒少且分布不均匀。取陈皮透过光线，油胞粒的排布便清晰可见。低年份陈皮内囊呈雪白色、黄白色，外囊呈暗红色；高年份陈皮内囊微黄，外囊呈棕褐色或深褐色。

其次，辨手感。用手指甲轻刮陈皮表面，新会陈皮刮过的地方会有明显的油光，而其他的基本无油光出现。在返潮天气摸陈皮时会发现，低年份陈皮含糖量和含水量较高，皮身较软；而高年份陈皮手感较脆而硬。

第三，闻气味。优质的新会陈皮自带一股独特的芳香，味微辛而不苦，时间越长陈香愈发醇厚。低年份陈皮果香清新，中年份陈皮陈香扑鼻，高年份陈皮还带有醇厚的药香味。其他陈皮，尽管也有香味，但往往味辛且稍有苦涩。

第四，观茶色。新会陈皮经久耐煮，汤色稳定。低年份陈皮煮出来的茶汤呈浅金色，同时清亮通透；高年份陈皮茶色金黄，色如琥珀。

第五，尝口感。新会陈皮内含物质转化丰富，折一小块放入口中咀嚼，满口回甘，并伴有浓郁的果香和陈香，煮出来的水甘甜无苦涩感。其他陈皮则口感差，通常一嚼就碎且有粉状的感觉，嚼后口中有浓重的苦涩感。

消费者可以根据自己的需求来选购不同年份的陈皮，其中，3年左右的陈皮，陈化年份较短，果香陈香参半，清甜甘润，常常用于煮水、做菜、做甜品，以增香解腻。5-10年的陈皮，经过相当一定年份的陈化，滋味和效用都有明显的提升，常用于煲汤、入茶，搭配普洱或白茶等一同品饮，都是上乘的享受。真正达到15年以上自然陈化无人工干预的陈皮，已经是陈皮中的名贵药材，散发醇厚的陈香和药香，非常适合用于煮茶、煲汤、入药，也可作为珍品收藏或送礼。

除此之外，聂红教授也提示，服用含有陈皮的中成药或治疗疾病时的处方用药也需要遵医嘱，医生会根据每个人的体质来配伍和遣方用药；如果是以养生保健为主要目的，则可以根据自己的口味搭配其他食材来炖汤或泡茶饮用。

据悉，南药老字号陈李济已推出多款陈皮健康食品，以“真年份、真产地”的严苛选材标准向大众推广百年陈皮养生文化。随着全民健康热潮的兴起，陈皮这一岭南养生瑰宝将迎来新的发展契机、融入千家万户！(郭若渔)