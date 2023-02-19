心理学专家谈开学季亲子沟通：《狂飙》里有个反面典型

“《狂飙》里高晓晨成年后为什么会那么叛逆？因为高启强是‘捧杀’，陈书婷是‘棒杀’，从心理学角度来看，这对‘父母’演示了两种最糟糕的亲子沟通方式。”随着各地中小学校陆续开学，各种开学“大戏”纷纷“登场”。为帮助学生和家长们平稳度过开学阶段，南京市教育部门组织的公益讲堂“第三间教室”，邀请南京中医药大学心理学教授、博士生导师曾智，给广大学生家长“开课”，为开学季的亲子沟通支招。

寒假作业没补完怎么办？身体开学了心理还在放假怎么办？开学就定目标会不会压力过大？……连日来，各地家长“喜忧参半”，喜的是家里的“神兽”终于可以回归校园，忧的是开学就意味着新的“起跑线”，孩子和家长心里都没底。

“每到新学期，很多学生和家长都会有些紧张和焦虑。其实，家长和孩子们需要明白，走进一个新的生活或者学习状况，在适应过程中表现出焦虑和紧张是正常现象。对家长们来说，要对此给予理解和接纳，不必过度担忧，给孩子们一点时间，他们会慢慢适应开学的节奏，找到符合自己的学习方式和方向。”曾智说，对于孩子来说，高质量的陪伴、安全感、爱和尊重是比提供物质更为重要的养分，“虽然是老生常谈，但很多家长在实际操作中却会‘变形走样’。”

“比如说，现在很多家长都知道要给孩子高质量的陪伴，但什么是高质量的陪伴呢？‘陪’的不是时间，更重要的是关系，如何理解孩子很重要。父母要懂孩子，但又不要太懂孩子。孩子们需要家长的理解，但一位‘无所不知’的终极权威却会遏制孩子自身的探索和发展。”曾智介绍，“比如，在教育心理学研究中，我们就发现家长擅长的科目，有时候未必是其孩子的强项。为什么会出现这样的情况？因为这样的家长可能无法体会孩子成长中的困境，甚至还不能与孩子产生共情，孩子被困在家长津津乐道的‘当年勇’之中无所适从。”

“再说尊重和爱，最近很火的一部电视剧《狂飙》中，叛逆的高晓晨让很多观众都怒其不争，他为何会变成这样。”在曾智看来，“这就是必然的结果，在剧中，高启强对高晓晨是一味的宠和溺爱，而母亲陈书婷对高晓晨则只有贬低和斥责。”

曾智以剧中一个场景举例，“高晓晨正在练钢琴，高启强一味地夸他学得快、学得好，而母亲陈书婷却在一旁冷言打压：‘练了一个月才练成这样，还有脸说！’听到妈妈说出这句话，高晓晨脸上原本有的笑容瞬间就消失了，情绪也变得低落，甚至导致练琴不自觉地分神弹错，结果陈书婷狠狠地打了他一下，还抛出一句‘手型不对，学钢琴不打怎么练！’”

“相信在很多家庭中都有过类似的情景，这样一对‘父母’展示的正是亲子沟通与互动中的大忌，‘捧场教育’和‘贬低教育’。父母应尽可能用正面语言开展亲子沟通和互动，不要把自己的负面情绪或认知、观点强行投射到孩子身上。”曾智建议，新学期，家长可以跟孩子一起制定一些合适的学习目标，“在孩子完成这个目标的过程中，父母需要做到保持一致的态度，给予正面反馈和鼓励。”

据南京市鼓楼区委教育工委书记侯正永介绍，这个“第三间教室”是为家长们打造的专门课堂。“孩子成长的第一间教室是家庭，第二间教室是学校，‘第三间教室’就是希望把第一间教室(家庭)和第二间教室(学校)打通，让孩子、教师、家长在一起学习。在这里，我们定期邀请各领域有丰富经验的专家为家庭和学校教育提供方方面面的建议和提醒，经过几年的建设，已成为深受学生家长和学校教师欢迎的家校社合作沟通平台。”(记者 申冉)