国家卫健委：“十四五”时期，我国将从轻度老龄化进入到中度老龄化

人民网北京9月7日电 （记者乔业琼）中宣部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康事业发展成就有关情况，并答记者问。

“家家有老人，人人都会老，积极应对人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉。”会上，国家卫生健康委员会老龄健康司司长王海东表示，我国的人口老龄化特点是，老年人口多，老龄化进程的速度快，老龄化的城乡差异和区域差异大，应对人口老龄化的任务重。特别是“十四五”时期，我国将从轻度老龄化进入到中度老龄化，这是个重要的窗口期。

王海东表示，“健康老龄化”是应对人口老龄化成本最低、效益最好的手段和途径。“十四五”期间，将按照“十四五”健康老龄化规划的要求，重点做好以下几个方面的工作：

做好老年人的预防保健。持续开展健康中国行动—老年健康促进行动，不断提高老年人的健康素养。我们还要开展老年口腔健康、老年营养改善、老年痴呆防治、老年心理关爱四大行动，目的就是提高老年人主动健康的能力，让老年人少得病、晚得病、不得大病。

做好老年人的医疗服务工作。我们将持续推动在二级以上综合性医院设立老年医学科，2025年这个比例要达到60%以上。同时，我们要加强康复医院、护理医院的建设，还要大力建设老年友善医疗卫生机构，落实各项方便老年人就医的举措，切实方便老年人看病就医。

做好失能老年人的长期照护服务工作。我们国家有4000万失能和部分失能老年人，对他们的照护是刚需。所以，我们要做好对失能老年人的健康评估工作，为他们提供从专业机构到居家社区的全链条的长期照护服务。特别是要把医疗服务下沉到社区和居家，切实减轻这些失能老年人家庭的负担和全社会的负担。

继续深入推进医养结合。医养结合深受老年人的欢迎，下一步我们将进一步推动养老服务资源和医疗资源的融合，进一步扩大医养结合服务的供给，提升医养结合服务的质量，壮大医养结合服务队伍，最终我们要建立起居家、社区、机构相协调、医养康养相结合的整合型的健康养老服务体系。

强化老年健康的保障。加强老年健康领域的学科发展，培养老年健康领域的人才队伍，健全老年健康领域的标准规范，强化老年健康的科技发展和产业发展。

王海东表示，在“十四五”期间，将致力于建立完善健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护“六位一体”的综合连续的、覆盖城乡的老年健康服务体系，切实提升老年人的健康获得感。