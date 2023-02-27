让更多基层医生留得住、有发展

乡村医生、社区医生等基层医生，承担着城乡居民常见病、多发病、慢病的防治，以及公共卫生、家庭签约服务等工作，是我国医疗卫生人才队伍的重要组成部分。不久前，福建省出台文件，强调建立人员经费保障制度，为在岗的每个基层医生每年提供6800—9800元的补助资金。广东省卫健委发文明确，对乡镇卫生院医务人员建立乡镇工作补贴制度，月人均补贴不低于1000元的标准，同时将村卫生站医生补贴标准提高至每年每行政村2万元。这些支持政策，将有效促进医疗卫生工作重心下移、优质资源下沉。

党的二十大报告提出：“发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。”近年来，中央和地方不断加大对基层医疗卫生机构的投入，基层医生的工作环境、待遇水平、职业发展等都有了明显改善。国家卫健委数据显示，截至2021年底，我国基层医疗卫生机构人员总数达443万余人，农村医疗卫生机构设施和人才的薄弱环节得到加强。不过由于种种原因，基层卫生人力资源配置在不同区域之间、城乡之间仍不均衡，个别偏远地区和农村的基层医疗卫生机构还缺乏好医生。在持续深化医改过程中，有必要加强和优化制度供给，让基层医生队伍更稳定，扎根基层更安心。

提升薪资水平和福利待遇，免除后顾之忧。一方面，应通过完善考核制度、实行灵活激励等方式，让真正有水平、能干事、愿奉献的基层医生获得更好收入。另一方面，要妥善解决基层医生的编制、养老生活补助等问题。目前已有地方做了探索尝试，比如重庆市明确要求，将一部分村医纳入乡镇卫生院编制管理，对未能入编的村医，参照事业编制发放工资。

拓宽优秀人才来源，加强培养培训。在学校教育环节，将全科医学作为医学院校教育发展的重点方向，扩大全科医学专业招生规模，增加储备人才总量。继续实施农村订单定向医学生免费培养，落实好毕业生到农村服务的制度，向农村地区持续输送优质医学人才。在继续教育环节，可通过鼓励参加住院医师规范化培训、助理全科医生培训、全科医生转岗培训等，不断提高年轻基层医生的实操能力。此外，还应充分发挥医联体的制度优势，通过上级医院专家“传帮带”、到上级医院进修学习等方式，提高基层医生诊疗水平。

畅通职业发展渠道，让基层医生工作更有盼头。目前，越来越多地方选择将基层服务年数、质量，作为基层医生晋升职称的重要标准。未来还需加快落实“定向评价、定向使用”的基层职称制度，推进基层制度创新。在基层职称评审中，提高工作量、工作实绩、业务能力和基层工作年限等评价权重，将工作成果的经济、社会效益和群众满意度作为职称评审的重要内容。建立符合实际需求、形式多样的职业发展渠道，才能让医学人才在基层留得住、有发展。

基层医生是居民健康的“守门人”，基层首诊是防病治病的第一道防线。有效提高基层医生的临床能力和业务水平，消除待遇保障、职称晋升等方面的担忧，为的就是让优秀医疗人才与基层医院更好实现精准对接，让患者在家门口就能享受到优质诊疗服务。随着医改的深入推进，广大基层医生必能以仁心仁术造福更多基层群众。

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 05 版）