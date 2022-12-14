“人民好医生·致敬老龄健康守门人”数字藏品发行了！

健康老龄化是应对人口老龄化成本最低、效益最好的手段和途径。健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护等老年人健康服务的提供与实施中离不开医务人员汗水与努力。

为致敬在老龄健康工作中辛勤付出的医务人员，在世界强化免疫日来临之际，人民好医生客户端联合人民数藏推出“人民好医生·致敬老龄健康守门人”荣誉纪念数字徽章。本次数字藏品共含2件，分别为：2021年11月25日《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》的高清报纸版面以及人民好医生推出的专享荣誉纪念数字徽章。

“人民好医生·致敬老龄健康守门人”荣誉纪念数字徽章将通过人民网PC端、移动端，以及人民好医生客户端、人民数藏平台多个渠道进行传播，发行总量共2430份，其中面向医务工作者定向发行1215份，面向大众限量发行1215份。届时，在12月20日，由人民网·人民健康主办的第二届人民健康大会上，还将完成部分藏品的线上定向赠送仪式。

“人民好医生·致敬老龄健康守门人”荣誉纪念数字徽章由人民可信链进行实名登记、统一管理，具有唯一编号、永久存证、不可复制、不可篡改等特性。

附：发行时间和领取方式

一、发行时间：2022年12月15日10:00时开启

二、领取方式

1、普通用户领取方式：完成人民数藏平台实名注册，点击进入“人民好医生·致敬老龄健康守门人”荣誉纪念数字藏品领取页面，完成领取。

点击领取： 礼包1 礼包2

2、医务群体领取方式：完成人民好医生客户端实名注册，点击进入“人民好医生·致敬老龄健康守门人”荣誉纪念数字藏品领取页面，填写信息完成领取。