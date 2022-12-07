山西提高在岗村医补助标准

本报太原12月6日电 （记者付明丽）记者从山西省卫健委获悉：《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》（以下简称《通知》）日前下发，从2023年1月1日起，乡村医生在岗服务期间，按照“一个行政村一所村卫生室”的原则给与岗位补助，补助标准为每室每月1000元，所需资金由省级财政和市县财政各承担50%。

《通知》要求，各地要在全面落实在岗村医岗位补助政策的基础上，继续落实好基本公共卫生服务项目补助、基本药物制度补助、在岗村医养老保险缴费补助、乡村医生退养补助等各项事关乡村医生待遇的保障政策，切实提高乡村医生收入，保障乡村医生待遇。

按照《通知》，山西将统筹人口分布、区域交通等因素，合理调整村卫生室设置规划，进一步规范村卫生室设置及乡村医生配备，保证每个行政村至少有一名乡村医生提供服务。此外，严格乡村医生到龄退出管理。在岗村医原则上离岗时间为60周岁，对确因工作需要或无合适人员接替的，可适当延长工作时间，最长不超过5年。延长期间，县级卫生健康行政主管部门每年对其进行岗位胜任能力评估，实行一年一聘，年满65周岁后不再聘续。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 13 版）