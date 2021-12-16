报告显示：逾七成基层医生不后悔职业选择

12月15日，阿里健康研究院发布的一份调研报告显示，超过七成的基层医生不后悔当初的职业选择。

这份名为《基层医生互联网调研报告》基于对阿里健康“医蝶谷一起学”公益学习平台上基层医生的网络调研。平台上的医生多来自于偏远地区的县医院，他们的工作，关乎国家“大病不出县”体系的完善。

“当初学医本来就是为了帮助乡亲们的。”一位接受调研的基层医生林洁说。调研显示，对于家乡的热爱，位居留在家乡执业的原因之首。位居其次的两个原因则分别是“离家近、方便”和“在家乡收入较高、有尊严”。

尽管如此，很多接受调研的基层医生也坦言，其所在的地区医疗仍面临一系列短板，其中，位居前四位的短板分别是“人才”“管理理念”“资金”和“硬件设施”。

参加调研的基层医生中，仅有22.3%医生认为自己的专业技能“足以应对日常工作”，77.7%的医生认为自己的专业技能“勉强应对日常工作”或“不足以应对日常工作”。

一方面是对于提高专业技能的渴求，另一方面是提高专业能力渠道的不足。调研中，“业务培训”仍被基层医生认为是日常提高专业技能主要方式，而近七成基层医生认为“缺乏培训机会”是自己工作中面临的主要困境，位列其后的困境依次是“待遇差”“患者多、工作压力大”和“上升机会少”。传统的业务培训多在线下，这种培训形式对于基层医生，尤其是偏远地区基层医生来说并非易事。调研中，基层医生认为参加线下培训的四大障碍依次是“路途遥远”“成本高昂”“新冠肺炎疫情”和“耽误家中事务”。

面对上述困境，互联网被越来越多的基层医生寄于厚望，而一些互联网企业也正在与他们相向而行。如，阿里健康公益联合阿里巴巴公益基金会，县域医院院长联盟等公益爱心组织一起开展基层医生培训公益项目，意在帮助提升县域医院实用临床能力，从而提升对广大基层老百姓的健康服务水平。

截至2021年9月30日，上述项目已经覆盖了青海玉树州、四川阿坝州、陕西渭南、甘肃礼县、河北巨鹿等300个县医院的5,000多名基层医生，累计学习时长3.5万小时。

接受本次调研的基层医生中，96.72%的医生认为通过互联网培训对提升自身业务能力有帮助。接受调研的医生表示，希望现有互联网培训能在“专科疾病的诊断与筛查”“重急症患者的有效救助”“常见疾病规范化用药”等方面有所助益。