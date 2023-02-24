中国进入疫情“乙类乙管”常态化防控阶段

本报北京2月23日电 （记者王美华）国务院联防联控机制23日举行新闻发布会，介绍巩固疫情防控重大成果有关情况。

“近期，各地疫情呈局部零星散发状态，防控形势总体向好，平稳进入‘乙类乙管’常态化防控阶段。”国家卫健委新闻发言人米锋表示，3年多来，中国始终坚持因时因势优化调整防控政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，成功避免了致病力较强、致死率较高的病毒株的广泛流行，有效保护了人民群众生命安全和身体健康。经过全党全国各族人民的同心抗疫，中国取得疫情防控重大决定性胜利。

米锋表示，当前，全球疫情仍在流行，病毒还在不断变异。要围绕“保健康、防重症”，压实“四方责任”，盯紧关键环节，继续完善“乙类乙管”各项措施，进一步提升常态化防控和应急处置能力。

“我国疫情防控取得了重大决定性胜利，中国作为人口大国，成功走出大流行，为全球创造了典范。”国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，这意味着我们已经经受住了这轮疫情的冲击和考验，建立了较好的人群免疫屏障。

3年多来，我国新冠病毒感染者死亡率保持在全球最低水平。2022年11月不断优化调整防控措施以来，2亿多人得到诊治，近80万重症患者得到有效救治。国家卫健委医政司副司长李大川介绍，去年11月以来，我国围绕“保健康、防重症”全力以赴开展医疗救治：实施重点人群分级健康管理，发挥基层医疗卫生机构作用，对辖区内重症高风险人群实施健康监测和分级健康管理，一旦发生病情变化及时转诊；迅速扩充医疗资源，保障救治需要；二级以上医疗机构发热门诊短时间内由7337个扩充至1.6万个，重症病床由19.8万张扩充至40.4万张，同时，组建16支国家医疗队，总计2400余名医务人员随时调派跨省支援；做好农村地区疫情防控救治工作；大力推动互联网医疗，更好满足人民群众在疫情期间看病就医需要；不断优化医疗救治策略，出台第十版新冠诊疗方案和第四版重症诊疗方案等。

“我国刚经历了疫情大流行，人群体内留存的中和抗体会在短期内提供免疫保护作用，专家研判分析认为，近期引发新一轮规模流行的可能性较小。”中国疾控中心传防处研究员常昭瑞说。目前，我国在对新冠病毒变异株进行严密监测，如发现首次报告的（包括输入和本土）、重点关注的国际流行毒株，都会进行感染个案调查、核心密接调查，并开展风险研判，一旦发现传播力、致病力或毒力增强的新型变异株，将及时按照相关方案采取措施。