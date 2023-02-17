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九问诺如病毒：酒精消毒有用吗？会反复感染吗？

乔业琼

2023年02月17日08:46 来源：人民网

人民网北京2月17日电 （记者乔业琼）“上吐下泻”“肚子疼得难受”“全家中招”……近期，多地疾控部门发出健康提醒，正值诺如病毒高发期，要科学了解诺如病毒，积极预防，妥善应对病毒感染情况。

(责编：乔业琼、吕骞)


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