启动首届娟姗奶粉节 越秀辉山奶粉2022年收入增长210%

2月21日，以“国粉新力量 营养新高度”为主题的首届娟姗奶粉节暨辉山奶粉品牌战略发布会在广州启动。越秀集团党委书记、董事长张招兴，越秀集团党委委员、副总经理、越秀辉山董事长林辉新，越秀辉山党委书记、总经理韩春辉，越秀辉山奶粉事业部总经理张会荣，以及来自越秀集团、越秀辉山、风行乳业的领导出席了此次发布会。

首届娟姗奶粉节暨辉山奶粉品牌战略发布会焕新启动

作为广州资产规模最大的市属国有企业，越秀集团经过38年的发展已经形成以金融、房地产、交通基建、食品为核心的“4+X”现代产业体系，是国务院国企改革“双百企业”。越秀集团党委书记、董事长张招兴在发布会上表示，越秀集团提出了高质量迈向世界500强的战略目标，其中食品板块承载着做大营收规模、满足民生需要、提升企业形象的重要责任，作为食品板块的成熟核心业务，乳业业务的发展壮大将对食品板块乃至集团的发展起到战略支撑作用。

希望开启奶粉行业全新赛道

在整场发布会中，最受关注的就是辉山娟姗奶源的“珍稀”属性。原农业部副部长、中国奶业协会名誉会长高鸿宾在致辞时指出，在整个中国奶业中娟姗牛数量极为稀少，以“因为珍稀，所以珍贵”为品牌理念的辉山奶粉将背靠重组后的越秀辉山，借助娟姗奶源奶粉这个新的品类风口，站在新的起点、新的高度，再创辉煌。

“依托独特而珍稀的娟姗奶源优势，辉山玛瑞婴幼儿配方奶粉深受广大消费者的青睐。”中国乳制品工业协会秘书长刘美菊在发言中也对越秀辉山的发展寄予厚望，她表示，新时期希望越秀辉山秉承“不断超越，更加优秀”的企业精神，实现高起点、高质量、跨越式发展。

“目前，越秀辉山在国内拥有最大规模的娟姗牛繁育基地。”中国农业大学教授、国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利表示，源自英吉利海峡杰茜岛的娟姗牛在全球范围仅20万头左右，只占奶牛总数的1%，是名副其实的“牛中贵族”。除了数量上的珍稀，娟姗奶在营养上更有着无与伦比的优势，娟姗牛奶的乳脂率达到普通牛奶的1.5倍，优质乳蛋白含量达3.8%以上，营养价值极高，口感醇厚绵柔。

据介绍，早在2010年辉山乳业便引进了第一批血统纯正的娟姗牛，并逐步形成规模化养殖，是国内最早开始布局娟姗奶源的企业之一，在娟姗奶粉领域拥有绝对的先发优势。

越秀辉山党委书记、总经理韩春辉表示，辉山奶粉是国内唯一采用娟姗奶源的奶粉品牌，越秀辉山希望通过打造中国奶粉行业的首个娟姗奶粉节，开启奶粉行业全新的娟姗赛道，让更多中国家庭能够享受到娟姗奶带来的健康营养价值和美好味觉体验。

持之以恒建设全产业链模式

“了解辉山乳业的人都说，辉山的发展史，也是一部养牛史。”韩春辉表示，持之以恒建设全产业链模式是辉山奶粉打造珍稀娟姗品质的底气。从种好草、养好牛到产好奶，辉山乳业始终秉承绿色全产业链的发展理念，坚持全过程质量控制，保证从田间到餐桌的食品安全。

回顾中国奶业发展史，越秀辉山在全产业链一体化建设方面一直走在行业前列，在国内率先建成了集饲草饲料种植、精饲料加工、良种奶牛饲养繁育、多品类乳制品加工与销售、乳品研发和质量管控等为一体的全产业链发展模式。目前越秀辉山在全国范围坐拥40万亩高效饲草饲料种植基地、60万吨加工产能的饲料生产基地、78座现代化自营牧场、12万头奶牛以及4座现代化乳制品加工基地。

在首届娟姗奶粉节发布会前不久，《中国国家地理》纪录片摄制组深入位于辽河平原的辉山娟姗牛繁育基地，探索娟姗奶源的珍稀奥秘。

“这次溯源之旅让我们真切地感受到了辉山人对奶牛养殖的用心，对品质的专心。”中国科学院地理科学与资源研究所研究员、《中国国家地理》杂志社副社长孙樱在现场分享了摄制组在辉山牧场的所见所感。“希望有更多像越秀辉山一样崇尚自然品质、坚持品类创新的乳品企业，把珍贵天然的娟姗奶送上更多消费者的餐桌。”

市场表现充分证明发展潜力

近两年来，焕新出发的辉山奶粉动作频频，“圈粉”无数，正在成为越来越多新生代妈妈所“珍爱”的高端奶粉品牌。

市场上的卓越表现也充分证明了辉山奶粉的发展潜力。越秀辉山奶粉事业部总经理张会荣介绍，过去一年是辉山奶粉高质量发展的一年，销售数据呈现爆发式增长趋势，2022年辉山奶粉营业收入同比增长210%，辉山玛瑞成为本年度高端奶粉品类中增长最快、最受欢迎的品牌之一，实现营收同比增长333%。通过本次娟姗奶粉节，越秀辉山还正式启动了“超级玛瑞，超级成长”——宝宝尝鲜计划，将源自珍稀奶源的娟姗奶粉送到更多消费者身边。

会上韩春辉还表示，越秀辉山将在越秀集团的大力支持下，继续实施品牌驱动战略，充分发挥良好的产业基础、品牌积淀和品质传承，做优做强辉山奶粉，特别是玛瑞等高端奶粉品类，实现“区域领先、全国突破，奶源自有、品质更优的乳制品企业”的战略目标，为呵护中国宝宝健康成长、推动中国奶业高质量发展贡献越秀辉山力量。

中国奶业协会与越秀集团战略合作框架协议签约仪式同期举行，双方将发挥各自优势，开展全方位合作，重点围绕奶业全面振兴和奶业现代化建设，构建新的竞争优势，实现资源共享、优势互补。