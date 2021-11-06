蓝河进博会首秀 以绵羊奶新品类引领乳业新风向

11月5日，中国上海，第四届中国国际进口博览会拉开帷幕。本届共有来自127个国家和地区的近3000家参展商亮相。乳品作为进博会的“常客”，也释放出了极强的发展韧性和活力。受健康意识提升及营养需求精细化的推动，越来越多的新品类、新品牌正在搭上进博会的快车。这之中，就有第一次参与进博会的蓝河。

行业集中度进一步加强，市场饱和同质化高，消费者更科学、更精细的“挑剔”标准，都催生着品牌向高端化、细分化演变。新品类不断涌现，绵羊奶便是其中一个。“蓝河看准绵羊奶潜力，抓住机会全资收购位于新西兰的Blue River，并购意大利撒丁岛Alimenta，将全球70%绵羊乳清资源收入麾下，并开发质量更高的羊乳清D90原料，率先使用100%绵羊奶源全脂乳和脱盐乳清粉。”蓝河相关负责人介绍。

走进蓝河进博会产品展区，不仅有婴配绵羊奶粉，也有将全新推出的儿童成长配方、妈妈配方、女士配方、中老年配方绵羊奶粉，分别根据不同人群精准定制营养配方。同期开展试饮、直播云看展等体验互动，唤醒体验者“观、品、感、听”四感，全方位展现绵羊奶的魅力。

“不断延展消费人群，覆盖全生命周期营养所需。未来，蓝河还将创新开发有机羊婴配奶粉、绵羊乳铁蛋白奶粉和深度水解绵羊奶产品、绵羊奶奶酪等，持续挖掘品类深度价值。”该负责人表示，蓝河在新西兰与意大利等地陆续以并购、自建的方式建成现代化成品工厂与原料工厂，在国内打造生产新基地，构筑国际化产域布局，实现更稳定优质的奶源原料供应和生产保障。同时，成立国际羊乳营养研究中心，联合新西兰皇家农科院、意大利卡利亚里大学等，形成中国-新西兰-意大利科研布局，聚焦新营养新配方开发研究，不断达成产品迭代升级。这条从奶源调动、质量管控到研发创新的完整的国际化产业链，成为了蓝河的有力支撑。

“参与进博会，是一个更新的开始。通过持续挖掘、合理配置全球资源，蓝河将进一步完善国际化布局、夯实科研实力，通过创新的品类、提供更好的营养。”该负责人说。