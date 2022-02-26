Discovery探索频道走进君乐宝

2月22日，Discovery探索频道在海内外同步发布纪录片《探索中国奶粉新高度》，零距离真实记录中国乳业发展现状。

纪录片中，Discovery探索官深入国产奶粉君乐宝乳业集团，从源头牧草种植基地到奶牛养殖牧场、世界级奶粉工厂，揭秘中国奶业黑科技，将奶粉生产全产业链通过高清镜头展示给观众，引发网友点赞。

牧草的黄金收割时间、奶牛的智能项圈和高额餐标、密布1500多个数字传感器的生产线、用小鱼胚胎做的奶粉安全检测和“幕后指挥”研发中心……高清镜头捕捉下君乐宝对品质的 “精雕细琢”，接受全球消费者的检验。

据相关负责人介绍，强大的研发创新实力是君乐宝奶粉品质制胜的关键。君乐宝一直将自主创新摆到企业发展的重要位置，持续加码科研投入，追求高水平科技自强自立。2021年，君乐宝奶业创新研究院正式投入使用，从牧草种植、奶牛遗传育种、乳品工艺技术到新产品开发全产业链进行研究，并对一些关键的奶业卡脖子技术进行攻关突破，全面强化产业链竞争力，助力奶业振兴。

君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华在片中说：“研发是企业的大脑，也是创新的源头，未来的发展要靠我们的新产品、新技术，这是我们的核心。”

君乐宝始终以创新为发展源动力，致力于做到四个“最”，即质量最优、品牌最强、社会最放心、消费者最满意。为此，君乐宝创新生产管理模式：一是全产业链一体化模式，即牧草种植、奶牛养殖、生产加工全程自有、自控，保障奶粉的安全放心；二是“五个世界级”模式，即用世界级的牧场、世界级的工厂、世界级的研发、世界级的合作伙伴和世界级的质量管理体系，确保奶粉的高品质。

“做奶粉就像跑一场需要耐心、毅力和智慧的马拉松比赛”。魏立华表示，君乐宝将继续加强创新研发，将科技贯穿全产业链每一个环节，用世界级标准严格把控产品质量，让中国宝宝得到最好的营养保障，让更多人选择中国奶粉，书写中国奶粉的新品牌故事。