干细胞移植或可抑制艾滋病病毒

据英国《自然·医学》杂志20日报道，一名获得异体造血干细胞移植（HSCT）治疗白血病的患者，在移植后9年、暂停抗逆转录病毒治疗的4年里，表现出对艾滋病病毒1型（HIV-1）的持续抑制。

异体造血干细胞移植是一种治疗特定癌症的疗法，其通过移植捐赠者未成熟的血细胞，使接收者的骨髓重新增殖。而Δ32是一种先天具有抵御艾滋病病毒能力的突变基因，它能够阻碍艾滋病病毒对人体健康细胞的侵袭。这二者结合的CCR5Δ32/Δ32 HSCT，就是指在编码艾滋病病毒辅助受体CCR5的基因上，有两个Δ32变异捐赠者的移植细胞。目前为止有两个获发表案例，即患者在接受了这一异体造血干细胞移植治疗癌症以后，HIV-1得到了缓解，他们是著名的“伦敦病人”和“柏林病人”。

现在，德国杜塞多夫大学医院科学家们提出了对一名病人血液和组织样本的详细纵向分析，这名患者在移植CCR5Δ32/Δ32异体造血干细胞之后，白血病和可检测的HIV-1均出现缓解。该患者是一位53岁的男性，2011年1月被诊断患有急性骨髓性白血病。患者于2013年2月接受了一位女性捐赠者的CCR5Δ32/Δ32干细胞移植，其后进行了化疗和供者淋巴细胞输注。

移植后，抗逆转录病毒疗法仍在继续，但患者血细胞中已无法检测到前病毒HIV-1。移植近6年之后，经其知情同意，抗逆转录治疗在2018年11月暂停。目前研究人员没有观察到HIV-1 RNA反弹以及对HIV-1蛋白的免疫反应激增。

研究团队总结说，虽然HSCT仍是一种高风险疗法，且目前仅适用于一些同时患有HIV-1和血液癌症的患者，但这些结果或能为未来实现长期缓解HIV-1的策略提供信息。

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每一个被“治愈”的艾滋病患者，都会引起全世界的关注。只可惜，这样得到公开报道的例子少之甚少。“柏林病人”和“伦敦病人”都是在因血液病接受骨髓移植治疗后，被发现体内的艾滋病病毒下降到检测不出的水平。此次，科研人员对一名同样接受过干细胞移植的患者的血液和组织样本进行了分析，发现其体内艾滋病病毒也得到了有效抑制，其要义或许在于捐赠者体内拥有的突变基因。这也提醒科研人员，找到治疗奏效的关键原因，或可为攻克这一疾病找到方向。