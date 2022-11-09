人造血细胞首次实现异体输注

据英国剑桥大学官网报道，研究人员首次将在实验室培养的红细胞作为输血试验的一部分，输注给另一个人。如果试验被证明安全有效，人造血细胞或将彻底改变镰状细胞和稀有血型等血液疾病患者的治疗。对于某些患有这些疾病的人来说，很难找到足够匹配的献血。

这是第一次给患者输入来自同种异体供体的实验室培养的血液。剑桥大学输血医学教授和血液学顾问、英国国民保健制度（NHS）血液与移植中心首席研究员塞德里克·格瓦特教授表示，他们希望实验室培养的红细胞比来自献血者的红细胞寿命更长。如果该试验成为世界上第一个成功的案例，将是目前需要定期或长期输血患者的曙光。因为频繁输血可能造成铁过载，导致严重的并发症。

该试验也是使实验室培养的红细胞用作未来临床产品的第一步。在可预见的未来，人造细胞只能用于极少数具有非常复杂输血需求的患者。

联合首席研究员、NHS血液和移植中心组件开发负责人、剑桥大学讲师瑞贝卡·卡迪根博士说：“我们现在能够将足够的红细胞培养到医疗级，从而开始这项试验，这太棒了。我们真的很期待看到它们是否比标准红细胞表现更好。”

截至目前，已有两人输注了实验室培养的红细胞。他们受到密切监测，尚没有报告任何不良副作用。输注的实验室培养细胞的数量各不相同，约为5—10毫升。

还有至少10名参与者将接受至少相隔4个月的两次小型输血，一种是标准捐赠的红细胞，一种是实验室培养的红细胞，以了解实验室制造的年轻红细胞是否比身体内制造的细胞持续时间更长。

在改善对罕见血型患者或有复杂输血需求患者的治疗方面，这一研究被认为是向前迈出了一大步。

NHS血液和移植部输血医学主任法鲁克·沙阿博士说：“这项世界领先的研究为制造红细胞奠定了基础，这些红细胞可安全地给镰状细胞疾病患者输血。虽然仍需通过正常献血来提供绝大多数血液，但已使患者们受益匪浅。”

总编辑圈点

在实验室培养的红细胞，首次被作为输血试验的一部分给予另一个人，这是第一次给患者输入来自同种异体供体的实验室培养的血液。在临床上，输血已不鲜见，最开始的输血，还是将动物的血输给人类。当然，现在真正要救命或者治疗时，人们用的还是真正的血。拥有罕见血型的人常常会组成互助小组，以免要用血时无血可输。如果这一输血试验能够成功，对很难找到足够匹配的鲜血的患者来说，就是一大福音，他们至少拥有了一种备选方案。