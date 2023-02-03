新干细胞疗法为绝症动物延寿

癌症是狗的主要死亡原因，当它们被诊断为晚期绝症时，通常没有可用的治疗选择。据最新一期《干细胞研究与治疗》杂志报道，新加坡研究人员开发出一种使用干细胞精密工程技术来治疗患癌犬类的新方法。

在这项研究中，新加坡国立大学癌症研究中心研究人员对能寻找癌症肿瘤的间充质干细胞(MSC)进行了改造。这些经过修饰的细胞携带一种有效的“杀伤开关”（胞嘧啶脱氨酶），可在肿瘤环境中产生高浓度的局部抗癌药物（5—氟尿嘧啶），随后诱导抗癌免疫。

研究人员表示，为改变干细胞用于癌症治疗的目的，人们通常使用病毒将治疗性基因导入细胞。而此次，他们设计了一个非病毒基因传递平台，将高有效载荷的治疗性基因引入干细胞，有效地摧毁失控增长的癌细胞。

研究小组将这种疗法应用于65只狗和两只猫，这些动物患有肛周腺瘤、肺转移和肉瘤等疾病。动物首先通过直接肿瘤部位注射或通过血流接受精密设计的MSC，然后在几天内服用5—氟胞嘧啶口服药丸。一周后，在完成第一个疗程之前，再重复这个周期两周。研究小组随后监测了动物的情况，并在必要时重复该过程。

在治疗时间从3周到8周不等的动物中，56只出现积极反应的迹象，其中14只完全康复，46只动物在接受治疗后的2至32个月内表现出良好的生活质量。

与人类癌症治疗相比，动物癌症疗法的发展仍存在巨大的滞后。研究人员表示，“这种疗法已被证明是安全的，并在动物身上显示出有希望的临床益处，我们希望开发出有效的治疗方案来帮助人类癌症患者，这可在不影响生活质量的情况下改善他们的健康。”