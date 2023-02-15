做好这些事，帮孩子摆脱开学焦虑

随着寒假结束，中小学生陆续开学。但林先生却对自己的孩子有些担心。今年初三的小林出现了紧张、焦虑、烦躁等负面情绪，对“返校上学”产生了剧烈的厌恶。林先生只好寻求心理专家的帮助，对小林的负面情绪进行调节和纾解。

小林这种现象在一些媒体报道中，被概括为“返校忧郁症”，即想到开学后复杂的人际关系和繁重的学业，孩子产生焦虑、恐惧、抑郁的情绪，对返校存在心理阴影。正值开学季，一些孩子出现了不同程度的“返校忧郁症”。

如何判断“返校忧郁症”的严重性？家长们又该如何应对？近日，为了帮助孩子们更加健康、安全、顺利地适应开学生活，科技日报记者就相关问题采访了专家。

青春期更易出现“返校忧郁症”

“‘返校忧郁症’或‘开学焦虑症’，是对孩子们在开学时间节点附近出现焦虑、抑郁等负面情绪现象的一种通俗说法。”中日友好医院心理门诊副主任心理师王彦玲在接受记者采访时表示，“从一个比较轻松的状态进入一个比较紧张的状态，孩子们或多或少都会存在一定的焦虑和抑郁情绪。”

王彦玲告诉记者，孩子在开学这段时间出现焦虑和抑郁情绪是很正常的，不用过度紧张，担心他们患了焦虑症或抑郁症。“在心理学专业研究、心理咨询或临床诊断中，对焦虑症、抑郁症的确诊有严格要求，例如，焦虑必须持续半年以上才可能是焦虑症。同时，焦虑和抑郁也有比较明显的区分：焦虑多表现为紧张、烦躁、失眠、容易发脾气、头疼或恶心，而抑郁则以情绪低落为主，表现为情绪低沉、心情不好、比较悲观、失去做事情的动力。不过，焦虑和抑郁这两者常常伴发出现。”王彦玲介绍。

根据多年观察和经验，王彦玲表示，大部分孩子的返校焦虑、抑郁情绪都比较轻，但性格较内向或处于青春期，特别是13—14岁年龄段的孩子，容易出现较重的焦虑情绪。

这和北京体育大学心理学院讲师、硕士生导师孙美荣的感受不谋而合。在她看来，小学低年级学生的“返校忧郁症”并不严重，而小学高年级和初高中学生，特别是面临升学压力的学生，会出现较严重的“返校忧郁症”。

中国科学院心理研究所发布的《中国国民心理健康发展报告（2019—2020）》显示，抑郁随着年级的升高而升高，小学阶段的抑郁检出率为一成左右，其中重度抑郁的检出率约为1.9%—3.3%，初中阶段的抑郁检出率约为三成，重度抑郁的检出率为7.6%—8.6%，高中阶段的抑郁检出率接近四成，其中重度抑郁的检出率为10.9%—12.5%。

“青春期孩子更容易出现焦虑、抑郁情绪，可能是因为他们面临着更大的学业压力和更复杂的人际关系。”学之郎青春期积极心理训练中心创始人倪志勇说，孩子和家长之间的矛盾和冲突，也容易成为“返校忧郁症”的“导火索”。

“返校忧郁症”会有这些表现

“返校忧郁症”具体有哪些表现，家长该如何判断其严重性？

“如果在开学前后，孩子出现情绪低落、心烦意乱、容易发脾气、觉得疲劳、记忆力减退、注意力不集中、失眠，或者有头痛、胃痛等身体不适，那家长可能需要关注一下孩子是否有‘返校忧郁症’了。”王彦玲说。

倪志勇认为，家长应关注孩子生活作息、行为习惯两个方面。如果孩子生活作息开始不规律，经常晚睡、电子游戏成瘾程度较高，频繁出现皱眉、闷闷不乐、抱怨“不想上学”等行为，那么很可能出现了“返校忧郁症”。他特别指出，如果上述现象持续半年或以上，孩子可能长期焦虑、抑郁情绪未得到纾解，此时，家长需要高度重视孩子心理健康问题。

他提醒家长注意：“对有些孩子而言，‘返校忧郁症’可能只是表象。他可能一直有潜在的焦虑或者抑郁情绪，只不过因为返校这一时间节点将其暴露出来。”

倪志勇认为很多家长需要改变观念。“很多家长错误地定性了孩子的行为，认为孩子出现抱怨、焦虑、抑郁等负面情绪是‘吃不得苦’‘太矫情’。家长需要更多地理解孩子，焦虑和抑郁就像心灵的‘发烧感冒’，不能讳疾忌医，而早期抑郁、焦虑是很容易解决的。”

但在关注和重视的同时，家长也不能自乱阵脚。

“据我观察，不少家长比孩子还焦虑。”孙美荣告诉记者，由于孩子的作业需要家长监督或帮助完成，开学前后，家长的焦虑也是一个普遍的现象。

专家们建议，家长应该以身作则，不要向孩子传递焦虑情绪，在和孩子沟通过程中出现矛盾的时候，要让自己先平静下来，让孩子放松、完整地表达，多鼓励孩子并引导其以积极的态度面对开学季。

多种方式帮助孩子尽快调整适应

对于避免“返校忧郁症”，平稳顺利地适应开学生活，专家们提供了多项建议。

调整作息是专家们给出的第一个重要建议。“让孩子早睡早起，尽快适应上学的作息。”孙美荣表示。

其次，适当营造学习氛围。比如，家长可以给孩子购买一些文具和书籍，每天和孩子一起收拾书包，一起讨论带什么东西去学校，在这些问题上给予孩子一定的自主性。同时，还可以鼓励孩子对学习内容做复习或预习，引导孩子逐渐进入学习状态。

此外，多和孩子进行沟通。家长可以引导孩子用更加正面、积极的态度思考返校生活。比如，今天和同学们聊了什么有趣的事或又学到了哪些新知识，鼓励孩子和同龄人交流，关心孩子的人际交往，定期了解孩子的感受。专家提示，在和孩子进行沟通的时候，要避免出现“大口号”“严要求”，多肯定孩子的进步，在安排学习任务时要更加具体可行，如坚持每天做5道算术题来提高算术能力。

同时，学校教师也能对孩子起到帮助作用。例如，在开学后1—2周不安排过多的学习内容，给学生留一些适应时间。

专家还提醒，开学后，孩子反馈“白天晕乎乎的”，出现大脑不清醒、易疲劳、注意力不集中等现象也很正常，一般2周左右会好转。此时，可以帮助孩子转移注意力，鼓励他做自己感兴趣的事，如听音乐、运动等，避免孩子处于焦虑状态。(实习记者 孙 瑜)